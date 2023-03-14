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Тимофеев стал новым директором Российского совета по международным делам

Ведомости

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов не сохранил свой пост по итогам общего собрания членов совета. Его преемником стал Иван Тимофеев, ранее исполнявший обязанности программного директора РСМД, сообщили «Ведомостям» два члена РСМД.

Тимофеев известен как один из ведущих российских специалистов по вопросам санкционных режимов. Бывший министр иностранных дел Игорь Иванов при этом сохранил пост президента РСМД. О том, что Кортунову придется уйти с поста гендиректора, агентству ТАСС сообщил источник в российском МИДе. По информации «РИА Новостей», МИД оказался недоволен деятельностью Кортунова.

Кортунов родился в 1957 г. в Москве, получил образование в МГИМО и аспирантуре Института США и Канады АН СССР. В структурах МИД он работает с 1982 г., пост генерального директора занимал с 2011 г. С этого же времени Иванов исполняет обязанности президента РСМД. Ранее он работал помощником министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе, а также занимал должность посла России в Испании. С 1998 по 2005 гг. Иванов был министром иностранных дел России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных