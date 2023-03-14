Тимофеев стал новым директором Российского совета по международным делам
Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов не сохранил свой пост по итогам общего собрания членов совета. Его преемником стал Иван Тимофеев, ранее исполнявший обязанности программного директора РСМД, сообщили «Ведомостям» два члена РСМД.
Тимофеев известен как один из ведущих российских специалистов по вопросам санкционных режимов. Бывший министр иностранных дел Игорь Иванов при этом сохранил пост президента РСМД. О том, что Кортунову придется уйти с поста гендиректора, агентству ТАСС сообщил источник в российском МИДе. По информации «РИА Новостей», МИД оказался недоволен деятельностью Кортунова.
Кортунов родился в 1957 г. в Москве, получил образование в МГИМО и аспирантуре Института США и Канады АН СССР. В структурах МИД он работает с 1982 г., пост генерального директора занимал с 2011 г. С этого же времени Иванов исполняет обязанности президента РСМД. Ранее он работал помощником министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе, а также занимал должность посла России в Испании. С 1998 по 2005 гг. Иванов был министром иностранных дел России.