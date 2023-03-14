Тимофеев стал новым директором Российского совета по международным делам

Кортунов родился в 1957 г. в Москве, получил образование в МГИМО и аспирантуре Института США и Канады АН СССР. В структурах МИД он работает с 1982 г., пост генерального директора занимал с 2011 г. С этого же времени Иванов исполняет обязанности президента РСМД. Ранее он работал помощником министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе, а также занимал должность посла России в Испании. С 1998 по 2005 гг. Иванов был министром иностранных дел России.