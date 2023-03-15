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Авиакомпании смогут выполнять более 20 рейсов в неделю между Москвой и Коломбо

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Авиакомпании России и Шри-Ланки смогут выполнять более 20 рейсов в неделю между Москвой и Коломбо, передает пресс-служба Росавиации.

«Авиационными властями России и Шри-Ланки с целью развития двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения достигнута договоренность об увеличении количества частот при выполнении полетов между странами», – говорится в сообщении.

Авиакомпании стран смогут выполнять полеты по маршруту Москва – Коломбо и обратно до 21 рейса в неделю, добавили в пресс-службе.

Российская компания «Аэрофлот» с 9 октября 2022 г. возобновила полеты в Коломбо (Шри-Ланка) и с 30 октября – в Бангкок (Таиланд). Со 2 ноября авиакомпания выполняет до трех рейсов в неделю в Гоа (Индия).

В декабре 2022 г. стало известно, что «Аэрофлот» в декабре начнет полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд. Полеты в Самарканд будут выполняться авиакомпанией «Россия» с 16 декабря на самолетах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных