Авиакомпании смогут выполнять более 20 рейсов в неделю между Москвой и Коломбо
Авиакомпании России и Шри-Ланки смогут выполнять более 20 рейсов в неделю между Москвой и Коломбо, передает пресс-служба Росавиации.
«Авиационными властями России и Шри-Ланки с целью развития двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения достигнута договоренность об увеличении количества частот при выполнении полетов между странами», – говорится в сообщении.
Авиакомпании стран смогут выполнять полеты по маршруту Москва – Коломбо и обратно до 21 рейса в неделю, добавили в пресс-службе.
Российская компания «Аэрофлот» с 9 октября 2022 г. возобновила полеты в Коломбо (Шри-Ланка) и с 30 октября – в Бангкок (Таиланд). Со 2 ноября авиакомпания выполняет до трех рейсов в неделю в Гоа (Индия).
В декабре 2022 г. стало известно, что «Аэрофлот» в декабре начнет полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд. Полеты в Самарканд будут выполняться авиакомпанией «Россия» с 16 декабря на самолетах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.