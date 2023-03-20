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МВД выявило 5000 связанных с фейками про ВС России правонарушений

Ведомости

МВД России выявило в прошлом году около 5000 правонарушений и 41 преступление, связанные с распространением фейков про Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на расширенной коллегии министерства с участием президента РФ Владимира Путина.

«Особое внимание уделялось недопущению дискредитации Вооруженных сил РФ. Было выявлено 5000 административных правонарушений и 41 преступление», – приводит его слова ТАСС.

Министр также отметил, что полиция задокументировала почти 90 фактов заведомо ложных публикаций о ВС России, было пресечено распространение около 160 000 ложных и других запрещенных сведений.

Ранее в феврале председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство возбудило более 150 дел о фейках о российской армии, 136 граждан стали фигурантами таких дел.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В марте Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.

В марте этого года президент РФ Владимир Путин утвердил поправки, в соответствии с которыми уголовная ответственность наступает не только за дискредитацию военных и фейки о них, но и за аналогичные действия в отношении добровольцев. Кроме того, увеличивается срок наказания. За фейки теперь предусмотрено до пяти лет лишения свободы вместо трех, максимальное наказание по статье остается тем же — до 15 лет тюрьмы. Наказание за дискредитацию также увеличивается: по первой части статьи — с трех до пяти лет лишения свободы, по второй — с пяти до семи лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных