МВД выявило 5000 связанных с фейками про ВС России правонарушений
МВД России выявило в прошлом году около 5000 правонарушений и 41 преступление, связанные с распространением фейков про Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на расширенной коллегии министерства с участием президента РФ Владимира Путина.
«Особое внимание уделялось недопущению дискредитации Вооруженных сил РФ. Было выявлено 5000 административных правонарушений и 41 преступление», – приводит его слова ТАСС.
Министр также отметил, что полиция задокументировала почти 90 фактов заведомо ложных публикаций о ВС России, было пресечено распространение около 160 000 ложных и других запрещенных сведений.
Ранее в феврале председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство возбудило более 150 дел о фейках о российской армии, 136 граждан стали фигурантами таких дел.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В марте Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.
В марте этого года президент РФ Владимир Путин утвердил поправки, в соответствии с которыми уголовная ответственность наступает не только за дискредитацию военных и фейки о них, но и за аналогичные действия в отношении добровольцев. Кроме того, увеличивается срок наказания. За фейки теперь предусмотрено до пяти лет лишения свободы вместо трех, максимальное наказание по статье остается тем же — до 15 лет тюрьмы. Наказание за дискредитацию также увеличивается: по первой части статьи — с трех до пяти лет лишения свободы, по второй — с пяти до семи лет.