Бастрыкин сообщил о возбуждении более 150 дел о фейках об армии
Следственный комитет РФ возбудил уже более 150 дел о фейках о российской армии, 136 граждан стали фигурантами дел. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечено к уголовной ответственности 136 лиц. В суд передано 53 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров», — заявил он.
Бастрыкин указал на «суровость» наказания, в то же время он счел поправки в УК РФ оправданными. По его словам, фейки об армии могут навредить «не только конкретным гражданам, но и интересам государства, общественной безопасности».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В марте Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.
В частности, в декабре прошлого года по делу о фейках к 8 годам 6 месяцам колонии приговорили бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина (признан в РФ иноагентом). Также заочно суд приговорил к 8 и 9 годам колонии журналиста Александра Невзорова и блогера Нику Белоцерковскую (оба признаны в РФ иноагентами) соответственно.
16 февраля Роскомнадзор сообщил, что с начала спецоперации было составлено 16 протоколов в отношении главных редакторов или редакций СМИ за распространение недостоверной информации о ходе боевых действий на Украине по ст. 13.15 КоАП РФ.
Также в конце января генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о выявленных 187 фактах распространения фейков об армии. По его словам, уголовные дела о 78 преступлениях были возбуждены против 67 человек, они уже направлены в суд, а некоторые из них — расследованы.