Бастрыкин сообщил о возбуждении более 150 дел о фейках об армии

Также в конце января генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о выявленных 187 фактах распространения фейков об армии. По его словам, уголовные дела о 78 преступлениях были возбуждены против 67 человек, они уже направлены в суд, а некоторые из них — расследованы.