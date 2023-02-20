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Бастрыкин сообщил о возбуждении более 150 дел о фейках об армии

Ведомости

Следственный комитет РФ возбудил уже более 150 дел о фейках о российской армии, 136 граждан стали фигурантами дел. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечено к уголовной ответственности 136 лиц. В суд передано 53 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров», — заявил он.

Бастрыкин указал на «суровость» наказания, в то же время он счел поправки в УК РФ оправданными. По его словам, фейки об армии могут навредить «не только конкретным гражданам, но и интересам государства, общественной безопасности».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В марте Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.

В частности, в декабре прошлого года по делу о фейках к 8 годам 6 месяцам колонии приговорили бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина (признан в РФ иноагентом). Также заочно суд приговорил к 8 и 9 годам колонии журналиста Александра Невзорова и блогера Нику Белоцерковскую (оба признаны в РФ иноагентами) соответственно.

16 февраля Роскомнадзор сообщил, что с начала спецоперации было составлено 16 протоколов в отношении главных редакторов или редакций СМИ за распространение недостоверной информации о ходе боевых действий на Украине по ст. 13.15 КоАП РФ.

Также в конце января генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о выявленных 187 фактах распространения фейков об армии. По его словам, уголовные дела о 78 преступлениях были возбуждены против 67 человек, они уже направлены в суд, а некоторые из них — расследованы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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