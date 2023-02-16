Роскомнадзор составил 16 протоколов в отношении СМИ и главредов за фейки об СВО

Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ) появилась 4 марта 2022 г. после того, как началась специальная военная операция на Украине. Штрафы могут достигать 5 млн руб., если распространение фейков было совершено из корыстных побуждений, из политической ненависти, с использованием служебного положения или по предварительному сговору. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до 15 лет.