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Роскомнадзор составил 16 протоколов в отношении СМИ и главредов за фейки об СВО

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Роскомнадзор составил 16 протоколов в отношении главных редакторов или редакций СМИ за распространение недостоверной информации о ходе спецоперации с момента ее начала, передает пресс-служба ведомства.

«На сегодняшний день в отношении главных редакторов / редакций СМИ Роскомнадзор составил 16 протоколов об административных правонарушениях за распространение недостоверной информации о ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине (ст. 13.15 КоАП РФ)», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

При этом случаев прекращения деятельности СМИ в связи с неоднократным распространением недостоверной информации о спецоперации с февраля 2022 г. не было.

Генпрокурор Игорь Краснов ранее сообщил о 187 фактах распространения фейков об армии за год. По его словам, уголовные дела о 78 преступлениях были возбуждены в отношении 67 человек, они уже направлены в суд, а некоторые из них – расследованы.

Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ) появилась 4 марта 2022 г. после того, как началась специальная военная операция на Украине. Штрафы могут достигать 5 млн руб., если распространение фейков было совершено из корыстных побуждений, из политической ненависти, с использованием служебного положения или по предварительному сговору. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до 15 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных