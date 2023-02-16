Роскомнадзор составил 16 протоколов в отношении СМИ и главредов за фейки об СВО
Роскомнадзор составил 16 протоколов в отношении главных редакторов или редакций СМИ за распространение недостоверной информации о ходе спецоперации с момента ее начала, передает пресс-служба ведомства.
«На сегодняшний день в отношении главных редакторов / редакций СМИ Роскомнадзор составил 16 протоколов об административных правонарушениях за распространение недостоверной информации о ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине (ст. 13.15 КоАП РФ)», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
При этом случаев прекращения деятельности СМИ в связи с неоднократным распространением недостоверной информации о спецоперации с февраля 2022 г. не было.
Генпрокурор Игорь Краснов ранее сообщил о 187 фактах распространения фейков об армии за год. По его словам, уголовные дела о 78 преступлениях были возбуждены в отношении 67 человек, они уже направлены в суд, а некоторые из них – расследованы.
Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ) появилась 4 марта 2022 г. после того, как началась специальная военная операция на Украине. Штрафы могут достигать 5 млн руб., если распространение фейков было совершено из корыстных побуждений, из политической ненависти, с использованием служебного положения или по предварительному сговору. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до 15 лет.