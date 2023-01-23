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Краснов сообщил о 187 фактах распространения фейков об армии за год

Ведомости

С марта 2022 г., когда в Уголовном кодексе появилась статья о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС России, было выявлено 187 фактов распространения таких фейков. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью «Известиям».

По его словам, уголовные дела о 78 преступлениях были возбуждены в отношении 67 человек, они уже направлены в суд, а некоторые из них – расследованы.

«Когда речь идет об иностранных ресурсах, целенаправленно занимающихся из-за рубежа дезинформированием людей для эскалации социальной напряженности, формирования негативного отношения к России, к нашим соотечественникам, разумеется, для таких ресурсов введенные уголовно-правовые запреты не будут иметь сдерживающего эффекта. <...> Мы отслеживаем и блокируем все спекулирующие на людских тревогах ресурсы, распространяющие недостоверную информацию», – сказал он.

Краснов сообщил, что вместе с тем в Роскомнадзор было направлено более 1700 требований о внесудебном ограничении доступа к информации в интернете, мессенджерах и соцсетях. Для сравнения: в 2021 г. число таких требований составляло 650. В результате Роскомнадзор заблокировал около 125 000 материалов, которые распространяли недостоверную информацию о спецоперации.

Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ) появилась 4 марта 2022 г., после того как началась специальная военная операция на Украине. Штрафы могут достигать 5 млн руб., если распространение фейков было совершено из корыстных побуждений, из политической ненависти, с использованием служебного положения или по предварительному сговору. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до 15 лет.

Ранее по теме: В Госдуме просят СК проверить «Совет матерей и жен» по статье о фейках об армии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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