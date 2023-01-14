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В Госдуме просят СК проверить «Совет матерей и жен» по статье о фейках об армии

Ведомости

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая направила обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в котором она рассказывает о деятельности «Совета матерей и жен» и просит привлечь его участниц к ответственности. Ранее активистки движения пытались принять участие во встрече президента Владимира Путина с матерями участвующих в спецоперации военнослужащих.

По мнению Буцкой, в действиях нескольких участниц совета усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). «Совет матерей и жен», как считает депутат, ведет в последние месяцы «откровенно враждебную, антигосударственную деятельность, прикрываясь женами и матерями мобилизованных». Буцкая в своем Telegram-канале также указывает, что совет связан с «Альянсом врачей», «которые к врачебной деятельности не имели никакого отношения», 

«И методы работы с людьми у них те же, и информационные вбросы похожи. Они занимаются тем, что просто раскачивают "лодку", делая информационные вбросы через интернет, распространяя фейки о Российской Армии, о руководстве страны», — заявила депутат.

По ее мнению, деятельность СМЖ «носит не только антигосударственный, но и криминальный характер».

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Движение было создано в конце сентября на площадке «Общенародного союза возрождения России», в нем состоят родственники мобилизованных военнослужащих. Ранее женщины из совета не смогли принять участие во встрече президента Владимира Путина с близкими участников СВО, которая прошла в конце ноября. В декабре, как писал «Коммерсантъ», были задержаны лидер движения «Совета матерей и жен» Ольга Цуканова и журналистка Светлана Белова, последней вменили распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ). 

В декабре в совете со ссылкой на приемную Бастрыкина сообщили, что председатель СК поручил в ближайшее время организовать его встречу с обратившимися к нему матерями участников спецоперации. «В аккаунте Информационного центра СК России оставлены комментарии с просьбой о личном приеме женщин – членов «Совета матерей и жен», чьи сыновья являются участниками специальной военной операции по денацификации Украины», — сообщили в приемной.

Группа совета во «ВКонтакте» заблокирована, а Telegram-канал движения насчитывает более 23 000 подписчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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