В Госдуме просят СК проверить «Совет матерей и жен» по статье о фейках об армии

Движение было создано в конце сентября на площадке «Общенародного союза возрождения России», в нем состоят родственники мобилизованных военнослужащих. Ранее женщины из совета не смогли принять участие во встрече президента Владимира Путина с близкими участников СВО, которая прошла в конце ноября. В декабре, как писал «Коммерсантъ», были задержаны лидер движения «Совета матерей и жен» Ольга Цуканова и журналистка Светлана Белова, последней вменили распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ).