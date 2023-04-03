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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9

Ведомости

3 апреля в 15.06 (6.06 мск) у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает главное управление МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН. 

Толчок произошел на глубине 100 км, его эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 44 км южнее Петропавловска-Камчатского. МЧС уточняет, что угрозы цунами не объявлялось. 

Информации о пострадавших и разрушениях не приводится. Отмечается, что жители Петропавловска-Камчатского, Вилючинского городских округов, а также Елизовского муниципального района ощутили подземные толчки силой до 5-6 баллов. Сейчас на этих территориях спасатели и пожарные обследуют здания.

В пресс-службе «Камчатскэнерго» сообщили, что из-за сильного землетрясения на Мутновской ГеоЭс-1 для защиты от вибрации отключился турбогенератор №2. В результате без света остались несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского. В 15.31 (6.31 мск) подача электричества была восстановлена.

По данным главного управления МЧС по Сахалинской области, землетрясение также ощутили жители Северо-Курильска. Сила толчка составила до 2 баллов. Данных о разрушениях и пострадавших также нет, тревога цунами не объявлена. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных