На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9

Информации о пострадавших и разрушениях не приводится. Отмечается, что жители Петропавловска-Камчатского, Вилючинского городских округов, а также Елизовского муниципального района ощутили подземные толчки силой до 5-6 баллов. Сейчас на этих территориях спасатели и пожарные обследуют здания.