Кабмин предложил распространить российскую систему спорта на новые регионы
Правительство России подготовило законопроект о распространении российской системы спорта на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, что позволит спортсменам и тренерам из этих регионов пользоваться всеми видами государственной помощи, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«Сегодня в повестке – законопроект о распространении отечественной системы спорта на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, чтобы их спортсмены, тренеры, судьи могли пользоваться всеми видами государственной помощи», – приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина.
По словам российского премьера, подготовленный правительством документ позволит новым регионам создавать региональные федерации и входить в общероссийские, присваивать спортивные разряды и звания, принимать участие в соревнованиях любого уровня (индивидуально или в составе российских сборных), получать положенные выплаты, преференции, в том числе для победителей и призеров.
«А тем, кто имеет значок ГТО, будут засчитываться дополнительные баллы при поступлении в российские вузы», – добавил Мишустин.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
В декабре прошлого года на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых Путин заявлял, что жители новых регионов России — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.