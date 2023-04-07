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Общество

Кабмин предложил распространить российскую систему спорта на новые регионы

Ведомости

Правительство России подготовило законопроект о распространении российской системы спорта на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, что позволит спортсменам и тренерам из этих регионов пользоваться всеми видами государственной помощи, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Сегодня в повестке – законопроект о распространении отечественной системы спорта на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, чтобы их спортсмены, тренеры, судьи могли пользоваться всеми видами государственной помощи», – приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина.

По словам российского премьера, подготовленный правительством документ позволит новым регионам создавать региональные федерации и входить в общероссийские, присваивать спортивные разряды и звания, принимать участие в соревнованиях любого уровня (индивидуально или в составе российских сборных), получать положенные выплаты, преференции, в том числе для победителей и призеров.

«А тем, кто имеет значок ГТО, будут засчитываться дополнительные баллы при поступлении в российские вузы», – добавил Мишустин.

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

В декабре прошлого года на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых Путин заявлял, что жители новых регионов России — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных