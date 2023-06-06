СМИ: летевший из Индии в США самолет экстренно приземлился в Магадане

В марте этого года глава Air India Кэмпбелл Уилсон в интервью The Telegraph ответил на упрек журналиста в том, что авиакомпания продолжает выполнять рейсы над Россией, фразой «так дуют ветры». Он пояснил, что такие полеты наиболее экономичны.