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СМИ: летевший из Индии в США самолет экстренно приземлился в Магадане

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Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс Дели – Сан-Франциско, экстренно сел в Магадане из-за неисправности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиакругах.

Уточняется, что инцидент произошел на лайнере Boeing 777. Самолет приземлился в 11:35 в международном аэропорту Магадана, расположенном вблизи поселка Сокол. Посадка прошла благополучно, уточнил он. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

В Росавиации сообщили, что неисправность была в правом двигателе, передает ТАСС. На борту летели 232 пассажира и 11 членов экипажа, уточнили в ведомстве.

Сейчас специалисты проводят оценку состояния самолета, а власти решают вопрос о размещении пассажиров. В случае необходимости Росавиация готова предоставить разрешение Air India на прибытие резервного лайнера. В ведомстве отметили, что авиадиспетчеры предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности рейса.

В апреле 2022 г. на фоне закрытия воздушного пространства ЕС для российских самолетов и аналогичной ответной меры РФ Times of India сообщила, что Air India продолжит полеты через территорию России. Издание отмечало, что это станет большим преимуществом авиакомпании при выполнении прямых рейсов из Индии в США.

В марте этого года глава Air India Кэмпбелл Уилсон в интервью The Telegraph ответил на упрек журналиста в том, что авиакомпания продолжает выполнять рейсы над Россией, фразой «так дуют ветры». Он пояснил, что такие полеты наиболее экономичны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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