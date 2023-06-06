СМИ: летевший из Индии в США самолет экстренно приземлился в Магадане
Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс Дели – Сан-Франциско, экстренно сел в Магадане из-за неисправности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиакругах.
Уточняется, что инцидент произошел на лайнере Boeing 777. Самолет приземлился в 11:35 в международном аэропорту Магадана, расположенном вблизи поселка Сокол. Посадка прошла благополучно, уточнил он. Другие подробности произошедшего не сообщаются.
В Росавиации сообщили, что неисправность была в правом двигателе, передает ТАСС. На борту летели 232 пассажира и 11 членов экипажа, уточнили в ведомстве.
Сейчас специалисты проводят оценку состояния самолета, а власти решают вопрос о размещении пассажиров. В случае необходимости Росавиация готова предоставить разрешение Air India на прибытие резервного лайнера. В ведомстве отметили, что авиадиспетчеры предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности рейса.
В апреле 2022 г. на фоне закрытия воздушного пространства ЕС для российских самолетов и аналогичной ответной меры РФ Times of India сообщила, что Air India продолжит полеты через территорию России. Издание отмечало, что это станет большим преимуществом авиакомпании при выполнении прямых рейсов из Индии в США.
В марте этого года глава Air India Кэмпбелл Уилсон в интервью The Telegraph ответил на упрек журналиста в том, что авиакомпания продолжает выполнять рейсы над Россией, фразой «так дуют ветры». Он пояснил, что такие полеты наиболее экономичны.