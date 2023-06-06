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Общество

В Совфеде поддержали поправки об упрощении трудоустройства подростков

Ведомости

Комитет Совета Федерации по социальной политике одобрил законопроект об упрощении трудоустройства подростков с 14 лет. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель партии «Единая Россия».

Ежегодно в России на работу устраиваются 520 000 несовершеннолетних граждан, но спрос превышает предложение, рассказал представитель партии, отметив, что более 90% подростков стремятся работать летом.

Необходимость поправок, которые устранят «бюрократические препятствия», обусловлена сложной действующей процедурой трудоустройства, из-за которой подростки соглашаются работать неофициально, добавил Киселев. «В таком случае защитить трудовые права ребенка становится практически невозможно. А кто-то остается без подработки – порой у родителей уходит месяц на сбор необходимых документов», – добавил представитель.

Он также рассказал, что депутаты вместе с Министерством труда будут актуализировать реестр специальностей, доступных для подростков, и прорабатывать нормы допустимых нагрузок.

Законопроект был внесен 9 ноября 2022 г. группой депутатов от «Единой России» во главе с председателем комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым. 1 июня он был принят во втором и третьем чтениях нижней палатой парламента и передан в Совфед.

Законопроект предполагает отмену получения согласия от органов опеки при заключении трудового договора с подростками старше 14 лет, получивших общее образование, у которых есть родители. Такая необходимость останется только в отношении сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, согласно законопроекту, для заключения трудового договора требуется согласие только одного из родителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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