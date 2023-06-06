В Совфеде поддержали поправки об упрощении трудоустройства подростков
Комитет Совета Федерации по социальной политике одобрил законопроект об упрощении трудоустройства подростков с 14 лет. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель партии «Единая Россия».
Ежегодно в России на работу устраиваются 520 000 несовершеннолетних граждан, но спрос превышает предложение, рассказал представитель партии, отметив, что более 90% подростков стремятся работать летом.
Необходимость поправок, которые устранят «бюрократические препятствия», обусловлена сложной действующей процедурой трудоустройства, из-за которой подростки соглашаются работать неофициально, добавил Киселев. «В таком случае защитить трудовые права ребенка становится практически невозможно. А кто-то остается без подработки – порой у родителей уходит месяц на сбор необходимых документов», – добавил представитель.
Он также рассказал, что депутаты вместе с Министерством труда будут актуализировать реестр специальностей, доступных для подростков, и прорабатывать нормы допустимых нагрузок.
Законопроект был внесен 9 ноября 2022 г. группой депутатов от «Единой России» во главе с председателем комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым. 1 июня он был принят во втором и третьем чтениях нижней палатой парламента и передан в Совфед.
Законопроект предполагает отмену получения согласия от органов опеки при заключении трудового договора с подростками старше 14 лет, получивших общее образование, у которых есть родители. Такая необходимость останется только в отношении сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, согласно законопроекту, для заключения трудового договора требуется согласие только одного из родителей.