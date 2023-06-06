В Совфеде поддержали поправки об упрощении трудоустройства подростков

Законопроект предполагает отмену получения согласия от органов опеки при заключении трудового договора с подростками старше 14 лет, получивших общее образование, у которых есть родители. Такая необходимость останется только в отношении сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, согласно законопроекту, для заключения трудового договора требуется согласие только одного из родителей.