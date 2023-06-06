Суд ужесточил приговор бывшему ростовскому замгубернатора

Их признали виновными в хищении средств с июля 2017 г. по май 2018 г. при строительстве стадиона «Ростов-Арена» к чемпионату миру по футболу. Как ранее сообщали в управлении ФСБ по региону, при исполнении госконтракта компания поставила мелкий песок, тогда как по смете предполагался крупнозернистый. По подсчетам следствия, разница в стоимости составила более 80,7 млн руб. Сидаш курировал стройку.