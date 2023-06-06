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Суд ужесточил приговор бывшему ростовскому замгубернатора

Ведомости

Ростовский областной суд ужесточил приговор бывшему заместителю губернатора Сергею Сидашу, осужденному за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Областной суд назначил Сидашу наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Он в течение трех лет не сможет работать на госслужбе и в органах местного самоуправления на управляющих должностях.

25 октября 2022 г. Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал Сидаша виновным в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями, а учредителя АО «Донтрансгидромеханизация» Валентина Леванова и руководителя фирмы Андрея Андросова – в мошенничестве. Бывший замгубернатора получил четыре года условно, предпринимателям суд назначил по пять лет лишения свободы условно.

Их признали виновными в хищении средств с июля 2017 г. по май 2018 г. при строительстве стадиона «Ростов-Арена» к чемпионату миру по футболу. Как ранее сообщали в управлении ФСБ по региону, при исполнении госконтракта компания поставила мелкий песок, тогда как по смете предполагался крупнозернистый. По подсчетам следствия, разница в стоимости составила более 80,7 млн руб. Сидаш курировал стройку.

Рассмотрев апелляционные жалобы, областной суд также изменил приговор и предпринимателям, отменив применение положений ст. 73 УК РФ в отношении всех фигурантов. Леванову назначено шесть лет колонии общего режима, Андросову – пять лет. Оба должны выплатить штраф в 700 000 руб.

Также был удовлетворен и гражданский иск прокуратуры о взыскании с троих осужденных ущерба на сумму в 80,76 млн руб., а также с предпринимателей еще 117,58 млн руб. Всех троих взяли под стражу в зале суда.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных