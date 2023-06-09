«Коммерсантъ»: в суд поступило дело экс-директора института «Станкина» о мошенничестве

Уточняется, что средства были похищены при реализации Федеральной космической программы. Их выделила госкорпорация «Роскосмос». По данным следствия, договор был заключен между ФГУП «НПО "Техномаш"» (головное предприятие «Роскосмоса» по технологическому обеспечению создания ракетно-космической техники) и институтом «Станкин», который должен был провести опытно-конструкторские работы для увеличения сроков эксплуатации ракетно-космической техники. Сумма контракта составляла 135 млн руб., они были переведены институту в период с 2017 по 2019 г. При этом реальные работы были выполнены не более чем на 30 млн руб., пишет издание.