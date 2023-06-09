«Коммерсантъ»: в суд поступило дело экс-директора института «Станкина» о мошенничестве
Материалы дела бывшего директора института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» Григория Зусева и коммерческого директора ООО «ТСД-сервис» Алексея Топоркова, которым было предъявлено обвинение в мошенничестве на 105,8 млн руб., поступили в Тверской суд Москвы, пишет «Коммерсантъ».
Уточняется, что средства были похищены при реализации Федеральной космической программы. Их выделила госкорпорация «Роскосмос». По данным следствия, договор был заключен между ФГУП «НПО "Техномаш"» (головное предприятие «Роскосмоса» по технологическому обеспечению создания ракетно-космической техники) и институтом «Станкин», который должен был провести опытно-конструкторские работы для увеличения сроков эксплуатации ракетно-космической техники. Сумма контракта составляла 135 млн руб., они были переведены институту в период с 2017 по 2019 г. При этом реальные работы были выполнены не более чем на 30 млн руб., пишет издание.
Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено 2 июня 2021 г. после того, как «Роскосмос» проверил работу университета осенью 2020 г. Зусев изначально проходил по делу свидетелем, но в августе 2021 г. он был задержан и отправлен под домашний арест. Зусев свою вину не признал.
Согласно материалам дела, сотрудничество с «ТСД-сервисом» было обусловлено приятельскими отношениями Зусева и Топоркова. Между тем, сам Зусев отмечает, что выбор именно этого субподрядчика был обусловлен выгодными условиями выполнения работ, за которые другие компании запрашивали 200 млн руб., добавил он.