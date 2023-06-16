Дептранс Москвы с 18 июня повысит штрафы за безбилетный проезд

Решение о повышении штрафов за безбилетный проезд было принято Мосгордумой 31 мая. Согласно новому закону, контролеры также могут рассматривать дела по ряду нарушений: нанесение надписей и изображений, нарушение правил пользования метро, несанкционированная торговая деятельность в метро и др.