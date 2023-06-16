Дептранс Москвы с 18 июня повысит штрафы за безбилетный проезд
Дептранс Москвы с 18 июня повысит штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты. Об этом департамент сообщил в официальном Telegram-канале.
Штраф за проезд без билета будет составлять 2000 руб. вместо 1000 руб. Неправомерное использование чужой социальной карты наказывается штрафом в размере 4000 руб., тогда как ранее штраф за такое нарушение составлял 2500 руб.
Изменения коснутся проезда в метро, трамваях, троллейбусах, автобусах и московской монорельсовой транспортной системы. Предыдущие штрафы действовали с 2011 г. и не повышались.
«За счет оплаченных поездок мы обновляем транспортный парк, ставим современные остановки и повышаем комфорт на всем вашем маршруте», – подчеркнули в дептрансе.
Решение о повышении штрафов за безбилетный проезд было принято Мосгордумой 31 мая. Согласно новому закону, контролеры также могут рассматривать дела по ряду нарушений: нанесение надписей и изображений, нарушение правил пользования метро, несанкционированная торговая деятельность в метро и др.
Проезд оплачивают около 85% пассажиров, не оплачивают – около 170 млн человек в год. Потери транспортной отрасли в результате безбилетников составляют около 3,5–3,7 млрд руб., заявил ранее заместитель председателя городской думы Москвы Степан Орлов.