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Общество

Дептранс Москвы с 18 июня повысит штрафы за безбилетный проезд

Ведомости

Дептранс Москвы с 18 июня повысит штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты. Об этом департамент сообщил в официальном Telegram-канале.

Штраф за проезд без билета будет составлять 2000 руб. вместо 1000 руб. Неправомерное использование чужой социальной карты наказывается штрафом в размере 4000 руб., тогда как ранее штраф за такое нарушение составлял 2500 руб.

Изменения коснутся проезда в метро, трамваях, троллейбусах, автобусах и московской монорельсовой транспортной системы. Предыдущие штрафы действовали с 2011 г. и не повышались.

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«За счет оплаченных поездок мы обновляем транспортный парк, ставим современные остановки и повышаем комфорт на всем вашем маршруте», – подчеркнули в дептрансе.

Решение о повышении штрафов за безбилетный проезд было принято Мосгордумой 31 мая. Согласно новому закону, контролеры также могут рассматривать дела по ряду нарушений: нанесение надписей и изображений, нарушение правил пользования метро, несанкционированная торговая деятельность в метро и др.

Проезд оплачивают около 85% пассажиров, не оплачивают – около 170 млн человек в год. Потери транспортной отрасли в результате безбилетников составляют около 3,5–3,7 млрд руб., заявил ранее заместитель председателя городской думы Москвы Степан Орлов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных