Суд оштрафовал Быкова за нарушение закона об иноагентах
Писатель Дмитрий Быков (внесен в реестр иноагентов) оштрафован за отсутствие маркировки иностранного агента. Никулинский суд Москвы признал его виновным в административном правонарушении, предусмотренным ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и назначил штраф в размере 40 000 руб., сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Александра Семенова.
Управление Роскомнадзора по ЦАО составило протокол в отношении публициста за нарушение закона об иноагентской деятельности, а именно – отсутствие маркировки иноагента в видеоролике на Youtube. В суде Быков не присутствовал, он покинул Россию.
29 июля 2022 г. Минюст внес писателя в реестр СМИ-иноагентов вместе с журналистами Дмитрием Алешковским и Евгенией Альбац.
16 июня за нарушение закона об иностранных агентах Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 000 руб. певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом).