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Суд оштрафовал Быкова за нарушение закона об иноагентах

Ведомости

Писатель Дмитрий Быков (внесен в реестр иноагентов) оштрафован за отсутствие маркировки иностранного агента. Никулинский суд Москвы признал его виновным в административном правонарушении, предусмотренным ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и назначил штраф в размере 40 000 руб., сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Александра Семенова.

Управление Роскомнадзора по ЦАО составило протокол в отношении публициста за нарушение закона об иноагентской деятельности, а именно – отсутствие маркировки иноагента в видеоролике на Youtube. В суде Быков не присутствовал, он покинул Россию.

29 июля 2022 г. Минюст внес писателя в реестр СМИ-иноагентов вместе с журналистами Дмитрием Алешковским и Евгенией Альбац.

Ранее по теме: Суд оштрафовал певицу Монеточку за нарушение закона об иноагентах

16 июня за нарушение закона об иностранных агентах Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 000 руб. певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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