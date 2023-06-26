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Общество

ФПК на лето увеличит количество дополнительных поездов на 25%

Ведомости

Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) летом на 25% увеличит количество дополнительных поездов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в компании.

ФПК увеличит количество поездов в связи с возросшим спросом на поездки, в том числе в южном направлении. По данным компании, уже оформлено на 20% билетов на юг больше, чем годом ранее.

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По подсчетам ФПК, летом в поездах, осуществляющих перевозки на юг, будет перевезено более 11 млн пассажиров, что на 2% больше, чем в 2022 г. Всего компания планирует назначить на это направление более 1500 отправлений. Также ФПК вводит новые поезда сообщениями Уфа – Имеретинский Курорт, Самара – Анапа, Минск – Самара.

В ФПК отметили, что популярными городами в южном направлении остаются Анапа, Адлер, Новороссийск и Кисловодск.

Перевозки пассажиров по железной дороге в России в 2022 г. выросли год к году на 7,8% до 1,136 млрд человек, но они так и не достигли показателей допандемийного 2019 г., снизившись относительно пика трехлетней давности на 5,3%. Для удовлетворения спроса на перевозки в южном направлении из-за закрытия аэропортов в некоторых городах РЖД также в течение 2022 г. назначал дополнительные составы.

В июне сообщалось об увеличении объемов внутренних пассажирских авиаперевозок с начала года. В январе–апреле показатель составил 22,5 млн человек. Это максимальное значение за последние 15 лет и на 15,5% выше результатов аналогичного периода прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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