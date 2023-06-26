ФПК на лето увеличит количество дополнительных поездов на 25%

Перевозки пассажиров по железной дороге в России в 2022 г. выросли год к году на 7,8% до 1,136 млрд человек, но они так и не достигли показателей допандемийного 2019 г., снизившись относительно пика трехлетней давности на 5,3%. Для удовлетворения спроса на перевозки в южном направлении из-за закрытия аэропортов в некоторых городах РЖД также в течение 2022 г. назначал дополнительные составы.