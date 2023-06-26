Швыдкой заявил о намерении Москвы обсудить с Нью-Дели открытие филиалов вузов

«Конечно же, у нас очень много сложных вопросов, в том числе проблема общего признания дипломов. Всякий раз эта тема возникает и пока остается нерешенной. И если мы говорим об открытии филиалов, то тема признания дипломов встанет с особой остротой. Потому что мы должны будем давать два диплома на выпуске, и они должны признаваться в двух странах. И эта тема в обсуждениях, безусловно, будет важной», – пояснил Швыдкой.