Швыдкой заявил о намерении Москвы обсудить с Нью-Дели открытие филиалов вузов
Москва намерена обсудить с Нью-Дели вопросы открытия филиалов российских вузов в Индии и взаимного признания дипломов, сообщил ТАСС специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который прибыл в Нью-Дели.
В разговоре с агентством спецпредставитель рассказал о сегодняшних встречах с представителями таких индийских ведомств, как министерство торговли, министерство образования, министерство науки и технологий, министерство культуры. Обсуждался круг проблем, связанных «с новым импульсом развития российско-индийских отношений».
«Мы сейчас собираемся серьезно обсуждать тему открытия филиалов российских вузов в Индии», – уточнил Швыдкой. Отвечая на вопрос о том, затрагивается ли на встречах проблема взаимного признания дипломов, спецпредставитель главы государства сказал, что данная тема станет важной частью обсуждения.
«Конечно же, у нас очень много сложных вопросов, в том числе проблема общего признания дипломов. Всякий раз эта тема возникает и пока остается нерешенной. И если мы говорим об открытии филиалов, то тема признания дипломов встанет с особой остротой. Потому что мы должны будем давать два диплома на выпуске, и они должны признаваться в двух странах. И эта тема в обсуждениях, безусловно, будет важной», – пояснил Швыдкой.
Россия также активно занимается вопросом открытия школ за границей. В начале июня министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о скором открытии второй русской школы в Объединенных Арабских Эмиратах. Она появится в Дубае. Первая русская школа в ОАЭ открылась в прошлом году в Абу-Даби.
До этого заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева на круглом столе в Совфеде на тему «О совершенствовании государственной политики в области защиты, поддержки и продвижения русского языка» рассказала, что Минпросвещения РФ занимается проработкой вопроса о создании совместных школ в Армении, Сирии и в ряде стран Африки.