Власти оценили причиненный Ростову во время попытки мятежа ущерб в 92,5 млн рублей

24 июня основатель ЧВК предпринял попытку военного мятежа, взял под контроль Ростов-на-Дону и направил бойцов в сторону Москвы. Вечером того же дня в Кремле сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена о военном мятеже было решено прекратить.