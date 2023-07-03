Власти оценили причиненный Ростову во время попытки мятежа ущерб в 92,5 млн рублей
Сумма ущерба, причиненного Ростову-на-Дону во время попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, оценивается в 92,5 млн руб. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает телеканал RTVI.
В результате движения военной техники по городу были повреждены 12 000 кв. м дорожного полотна. Вместе с этим повреждения были зафиксированы и на 210 кв. м тротуара.
В администрации города уточнили, что восстановительные работы, которые уже завершены, обошлись в 28,8 млн руб. Помимо дорог и тротуаров повреждения получили и пять единиц коммунальной техники. На ее восстановление, по предварительным оценкам, потребуется 63,7 млн руб., но итоговая сумма будет понятна после окончания работ.
Ранее глава города Алексей Логвиненко сообщал, что в Ростове-на-Дону повреждено более 10 000 кв. м дорог, по которым двигалась военная техника ЧВК «Вагнер», больше всего пострадал Буденновский проспект. Работы по восстановлению начались 25 июня.
24 июня основатель ЧВК предпринял попытку военного мятежа, взял под контроль Ростов-на-Дону и направил бойцов в сторону Москвы. Вечером того же дня в Кремле сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена о военном мятеже было решено прекратить.