Путин поручил оценить идею перераспределения турпотока в Крым через новые территории

«Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен. <...> Все, что возможно сделать для граждан, нужно сделать. Если действительно не избежать этих больших пробок, то хотя бы помочь им нормально перенести то время, которое они вынужденно тратят на въезд на Крымский полуостров», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).