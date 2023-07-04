Путин поручил оценить идею перераспределения турпотока в Крым через новые территории
Идею перенаправить часть туристического потока в Крым по дорогам на новых территориях России, а не через Крымский мост, необходимо оценить со всех сторон. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.
«Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен. <...> Все, что возможно сделать для граждан, нужно сделать. Если действительно не избежать этих больших пробок, то хотя бы помочь им нормально перенести то время, которое они вынужденно тратят на въезд на Крымский полуостров», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
В ходе этого совещания губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил необходимость информирования автомобилистов о возможности объезда Крымского моста по территориям новых регионов заранее – еще до въезда в Краснодарский край.
«Думаю, что автотуристам со всей страны будет предметом гордости проехать по новым российским территориям, а для жителей этих территорий также будет важно, что через их территории едут туристы и отдыхающие со всех регионов страны», – добавил он. В связи с этим Путин отметил, что все меры безопасности для россиян, которые отправляются на отдых, должны быть соблюдены даже в случае, если пробки окажутся неизбежными.
В свою очередь министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что 3 июля в объезд Крымского моста через новые территории проехали 1200 автомобилей. Он напомнил, что на мост допускаются легковые транспортные средства и автобусы, а грузовики могут добраться до Крыма только через паромную переправу.
Савельев доложил, что министр обороны Сергей Шойгу в случае необходимости готов предоставить два больших десантных корабля, каждый из которых сможет взять на борт для переправы по 40 автомобилей. «Если они будут делать по 5 рейсов в сутки при нормальной погоде, то это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль [перевезет], то есть в целом 1000 автомобилей сможем перевозить по переправе, минуя Крымский мост», – сказал он.
Ожидается, что пиковая загрузка Крымского моста придется на 16-17 июля, добавил Савельев. По его словам, по состоянию на 14:00 мск 4 июля возможности проехать на Крымский мост ожидали 100 машин, в то время как накануне, 3 июля, к 15:00 мск их число достигало 2387.
Многокилометровая пробка на мосту образовалась 1 июля из-за досмотра багажа в автомобилях. Уже 3 июля пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 13 км. Досмотр перед Крымским мостом проводится по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, рассказывал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. В связи с этим на пунктах контроля увеличили количество сотрудников и усилили контроль за их работой. Ранее сообщалось, что на мосту планируют открыть дополнительные пункты досмотра.