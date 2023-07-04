Два российских Ту-95МС выполнили полет вблизи западного побережья Аляски

Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки в своем Twitter заявило, что 3 июля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски. Там отметили, что российские самолеты не входили в американское или канадское пространство. В ведомстве пояснили, что деятельность России в этой зоне не рассматривается как угроза, так как полеты происходят регулярно.