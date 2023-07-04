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Общество

Два российских Ту-95МС выполнили полет вблизи западного побережья Аляски

Ведомости

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России провели плановый полет вблизи западного побережья Аляски над нейтральными водами Берингова моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Полет длился более 13 часов, в ходе полета Ту-95мс отработали дозаправку топлива в воздухе. Ракетоносцев сопровождали экипажи Су-30см и Су-35с.

В Минобороны подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами и делают это в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки в своем Twitter заявило, что 3 июля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски. Там отметили, что российские самолеты не входили в американское или канадское пространство. В ведомстве пояснили, что деятельность России в этой зоне не рассматривается как угроза, так как полеты происходят регулярно.

В мае два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Полет длился около пяти часов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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