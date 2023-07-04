Два российских Ту-95МС выполнили полет вблизи западного побережья Аляски
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России провели плановый полет вблизи западного побережья Аляски над нейтральными водами Берингова моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Полет длился более 13 часов, в ходе полета Ту-95мс отработали дозаправку топлива в воздухе. Ракетоносцев сопровождали экипажи Су-30см и Су-35с.
В Минобороны подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами и делают это в строгом соответствии с международными правилами.
Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки в своем Twitter заявило, что 3 июля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски. Там отметили, что российские самолеты не входили в американское или канадское пространство. В ведомстве пояснили, что деятельность России в этой зоне не рассматривается как угроза, так как полеты происходят регулярно.
В мае два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Полет длился около пяти часов.