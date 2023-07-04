В Госдуму внесли законопроект о защите персональных медицинских данных пациента
Депутаты Госдумы Алексей Нечаев и Владислав Даванков (оба – «Новые люди») внесли в нижнюю палату законопроект о защите персональных медицинских данных пациента. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Документ предлагает предоставить гражданам право раскрывать информацию о состоянии их здоровья только лечащим их врачам. Раскрытие же медицинских данных пациента будет возможно только с его электронного или письменного согласия.
Принятие этого законопроекта, как утверждают депутаты, поможет предотвратить неправомерное использование врачебных сведений о пациенте. Например, когда злоумышленники, работающие в больницах и других медучреждениях, могут запрашивать информацию о здоровье пациента в медицинской информационной системе без его уведомления и использовать ее в незаконных целях.
Инициатива направлена на повышение уровня защищенности прав граждан в отношении неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, подчеркнуто в документе.
В конце июня первый зампред комитета по информполитике Антон Ткачев уже выступал в Госдуме по вопросу защиты персональных медицинских данных граждан. Тогда он сообщил что «Новые люди» уже направили предложение в правительство, которое обяжет уведомлять людей обо всех манипуляциях с электронными медкартами.