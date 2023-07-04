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Общество

В Госдуму внесли законопроект о защите персональных медицинских данных пациента

Ведомости

Депутаты Госдумы Алексей Нечаев и Владислав Даванков (оба – «Новые люди») внесли в нижнюю палату законопроект о защите персональных медицинских данных пациента. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Документ предлагает предоставить гражданам право раскрывать информацию о состоянии их здоровья только лечащим их врачам. Раскрытие же медицинских данных пациента будет возможно только с его электронного или письменного согласия.

Принятие этого законопроекта, как утверждают депутаты, поможет предотвратить неправомерное использование врачебных сведений о пациенте. Например, когда злоумышленники, работающие в больницах и других медучреждениях, могут запрашивать информацию о здоровье пациента в медицинской информационной системе без его уведомления и использовать ее в незаконных целях.

Инициатива направлена на повышение уровня защищенности прав граждан в отношении неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, подчеркнуто в документе.

В конце июня первый зампред комитета по информполитике Антон Ткачев уже выступал в Госдуме по вопросу защиты персональных медицинских данных граждан. Тогда он сообщил что «Новые люди» уже направили предложение в правительство, которое обяжет уведомлять людей обо всех манипуляциях с электронными медкартами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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