В Госдуму внесли законопроект о защите персональных медицинских данных пациента

Принятие этого законопроекта, как утверждают депутаты, поможет предотвратить неправомерное использование врачебных сведений о пациенте. Например, когда злоумышленники, работающие в больницах и других медучреждениях, могут запрашивать информацию о здоровье пациента в медицинской информационной системе без его уведомления и использовать ее в незаконных целях.