Суд приговорил к 17 годам устроившую стрельбу в детском саду Красноярского края

28 марта 2022 г. Дворкина, которой на тот момент было 19 лет, пришла в детский сад №31 в Красноярске с ружьем, которое заметили воспитатели в приемной. Они вызвали полицию и попытались забрать оружие у девушки. Произошел выстрел, в результате которого никто не пострадал. В тот же день перед посещением детсада девушка убила своего 56-летнего отца.