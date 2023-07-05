Суд приговорил к 17 годам устроившую стрельбу в детском саду Красноярского края
Красноярский краевой суд приговорил Полину Дворкину, которая в конце марта 2022 г. устроила стрельбу в одном из детских садов Красноярского края, к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края в своем Telegram-канале.
«Полину Дворкину суд признал виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с ограничением свободы на 2 года. С содержанием в колонии общего режима», – сказано в сообщении.
Помимо этого, Дворкина должна будет пройти психиатрическое амбулаторное лечение у психиатра. Суд также удовлетворил требование матери осужденной о возмещении материального вреда в размере 1 млн руб.
Суд признал Дворкину виновной в убийстве по мотивам ненависти (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в покушении на убийство двух и более лиц, среди которых были и дети (ч. 3 ст. ч. 2 ст. 105 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение. Изначально прокуратура запрашивала для нее 19 лет лишения свободы.
28 марта 2022 г. Дворкина, которой на тот момент было 19 лет, пришла в детский сад №31 в Красноярске с ружьем, которое заметили воспитатели в приемной. Они вызвали полицию и попытались забрать оружие у девушки. Произошел выстрел, в результате которого никто не пострадал. В тот же день перед посещением детсада девушка убила своего 56-летнего отца.
По версии следствия, мотивом преступления стала ненависть девушки к лицам мужского пола, которая возникла с 2014 г. на почве увлечения идеями феминизма в совокупности с психическим расстройством, передает пресс-служба СК России.