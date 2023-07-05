Гендиректору «Яндекса» может грозить штраф за демонстрацию ЛГБТ
В судебный участок мирового судьи № 101 Центрального административного округа Москвы поступил протокол в отношении гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского. Это следует из электронной базы суда.
Протокол в суде зарегистрирован 5 июля, дата заседания по его рассмотрению пока не назначена. Из картотеки суда следует, что на Савиновского составлен протокол по. ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Максимальное наказание по статье для компаний составляет штраф до 4 млн руб. либо приостановление деятельности до 90 дней, для должностных лиц – штраф от 200 000 до 400 000 руб.
В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что речь идет о штрафе, который 4 июля был назначен онлайн-кинотеатру «Кинопоиск» из-за демонстрации ЛГБТ-отношений и неправильной маркировки фильмов. Там добавили, что компания планирует обжаловать решение.
Накануне, 4 июля, Замоскворецкий суд Москвы признал «Кинопоиск» виновным в демонстрации ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних и оштрафовал его на 1 млн руб. Поводом стало отсутствие маркировки «18+» в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», представленных в онлайн-кинотеатре. В пресс-службе «Кинопоиска» «Ведомостям» рассказали, что планируют обжаловать решение суда, так как «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации».