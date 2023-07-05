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Общество

Гендиректору «Яндекса» может грозить штраф за демонстрацию ЛГБТ

Ведомости

В судебный участок мирового судьи № 101 Центрального административного округа Москвы поступил протокол в отношении гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского. Это следует из электронной базы суда.

Протокол в суде зарегистрирован 5 июля, дата заседания по его рассмотрению пока не назначена. Из картотеки суда следует, что на Савиновского составлен протокол по. ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Максимальное наказание по статье для компаний составляет штраф до 4 млн руб. либо приостановление деятельности до 90 дней, для должностных лиц – штраф от 200 000 до 400 000 руб.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что речь идет о штрафе, который 4 июля был назначен онлайн-кинотеатру «Кинопоиск» из-за демонстрации ЛГБТ-отношений и неправильной маркировки фильмов. Там добавили, что компания планирует обжаловать решение.

Накануне, 4 июля, Замоскворецкий суд Москвы признал «Кинопоиск» виновным в демонстрации ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних и оштрафовал его на 1 млн руб. Поводом стало отсутствие маркировки «18+» в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», представленных в онлайн-кинотеатре. В пресс-службе «Кинопоиска» «Ведомостям» рассказали, что планируют обжаловать решение суда, так как «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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