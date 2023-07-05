Гендиректору «Яндекса» может грозить штраф за демонстрацию ЛГБТ

Протокол в суде зарегистрирован 5 июля, дата заседания по его рассмотрению пока не назначена. Из картотеки суда следует, что на Савиновского составлен протокол по. ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Максимальное наказание по статье для компаний составляет штраф до 4 млн руб. либо приостановление деятельности до 90 дней, для должностных лиц – штраф от 200 000 до 400 000 руб.