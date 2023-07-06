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Макрон сообщил о восстановлении порядка во Франции после беспорядков

Ведомости

Порядок во Франции восстановлен после нескольких ночей протестов. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон после поездки в По, передает BFMTV. 

«После нескольких ночей затишья Эммануэль Макрон считает, что «порядок восстановлен», – сказано в сообщении.

Массовые беспорядки начались во Франции в ночь на 28 июня и продолжаются до сих пор. С начала протестов были задержаны 3693 человека по всей стране, из них 448 человек арестованы. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, средний возраст задержанных – 17 лет.

Поводом для массовых беспорядков стало убийство 17-летнего подростка с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. в пригороде Парижа Нантере. Там полицейский застрелил юношу после того, как, по данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться. 

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В отношении стрелявшего полицейского началось расследование, 29 июня ему было предъявлено обвинение, сейчас он находится под арестом. Прокуратура считает, что юридических причин для стрельбы не было. Адвокат полицейского же утверждает, что его подзащитный целился в ногу, пуля попала в грудь в результате нападения на офицера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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