Макрон сообщил о восстановлении порядка во Франции после беспорядков

Массовые беспорядки начались во Франции в ночь на 28 июня и продолжаются до сих пор. С начала протестов были задержаны 3693 человека по всей стране, из них 448 человек арестованы. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, средний возраст задержанных – 17 лет.