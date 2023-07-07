Земфира оспорила отказ суда исключить ее из реестра иноагентов
Адвокат Земфиры (полное имя Земфира Рамазанова, признана в России иноагентом) обжаловал решение Замоскворецкого суда Москвы от 14 июня, который решил не исключать певицу из реестра иноагентов, следует из картотеки суда.
В начале мая Земфира потребовала от Минюста исключить ее из перечня иноагентов, 10 мая заявление было зарегистрировано в суде. Однако 14 июня судья отклонил ее иск.
Представитель Минюста тогда заявил, что певица размещала публикации с осуждением спецоперации и несогласием с действиями российской стороны. Помимо этого, Федеральная служба по финансовому мониторингу предоставила документы, подтверждающие, что певица получала финансирование от иностранных источников.
Земфиру внесли в список иноагентов 10 февраля 2023 г. Минюст отмечал, что певица выступала в поддержку Украины и против спецоперации, а также получала поддержку от иностранных источников.