Земфира оспорила отказ суда исключить ее из реестра иноагентов

Представитель Минюста тогда заявил, что певица размещала публикации с осуждением спецоперации и несогласием с действиями российской стороны. Помимо этого, Федеральная служба по финансовому мониторингу предоставила документы, подтверждающие, что певица получала финансирование от иностранных источников.