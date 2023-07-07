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Общество

Земфира оспорила отказ суда исключить ее из реестра иноагентов

Ведомости

Адвокат Земфиры (полное имя Земфира Рамазанова, признана в России иноагентом) обжаловал решение Замоскворецкого суда Москвы от 14 июня, который решил не исключать певицу из реестра иноагентов, следует из картотеки суда.

В начале мая Земфира потребовала от Минюста исключить ее из перечня иноагентов, 10 мая заявление было зарегистрировано в суде. Однако 14 июня судья отклонил ее иск.

Представитель Минюста тогда заявил, что певица размещала публикации с осуждением спецоперации и несогласием с действиями российской стороны. Помимо этого, Федеральная служба по финансовому мониторингу предоставила документы, подтверждающие, что певица получала финансирование от иностранных источников.

Земфиру внесли в список иноагентов 10 февраля 2023 г. Минюст отмечал, что певица выступала в поддержку Украины и против спецоперации, а также получала поддержку от иностранных источников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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