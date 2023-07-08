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Минюст удалил из реестра иноагентов «Евразийскую антимонопольную ассоциацию»

Ведомости

Министерство юстиции России удалило из реестра иноагентов «Евразийскую антимонопольную ассоциацию», внесенную туда 27 июня 2013 г.

По данным реестра, организацию решили исключить из реестра иноагентов 5 июля, причины этого решения не указаны. ТАСС со ссылкой на данные ФНС отмечает, что «Евразийская антимонопольная ассоциация» была ликвидирована 27 июня. Ассоциация стала первой в стране организацией, причисленной к иноагентам. После нее в 2014 г. в реестр включили движение «Голос», ассоциацию удалили из списка в 2020 г.

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Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. В 2022 г. был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который объединил все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов, и установил единый реестр для всех обладателей такого статуса. Сейчас в перечне находятся свыше 600 физлиц и организаций.

В январе 2022 г. президент России Владимир Путин поручил Минюсту проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО, выполняющих функции иностранного агента. Сообщалось, что анализировать закон о регулировании НКО Минюст будет совместно с Генпрокуратурой и СПЧ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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