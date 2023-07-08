Минюст удалил из реестра иноагентов «Евразийскую антимонопольную ассоциацию»
Министерство юстиции России удалило из реестра иноагентов «Евразийскую антимонопольную ассоциацию», внесенную туда 27 июня 2013 г.
По данным реестра, организацию решили исключить из реестра иноагентов 5 июля, причины этого решения не указаны. ТАСС со ссылкой на данные ФНС отмечает, что «Евразийская антимонопольная ассоциация» была ликвидирована 27 июня. Ассоциация стала первой в стране организацией, причисленной к иноагентам. После нее в 2014 г. в реестр включили движение «Голос», ассоциацию удалили из списка в 2020 г.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. В 2022 г. был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который объединил все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов, и установил единый реестр для всех обладателей такого статуса. Сейчас в перечне находятся свыше 600 физлиц и организаций.
В январе 2022 г. президент России Владимир Путин поручил Минюсту проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО, выполняющих функции иностранного агента. Сообщалось, что анализировать закон о регулировании НКО Минюст будет совместно с Генпрокуратурой и СПЧ.