Во Франции около 6000 человек вышли на протесты против полицейского насилия

В отношении стрелявшего полицейского началось расследование, 29 июня ему было предъявлено обвинение. Сами протесты начались в ночь на 28 июня, а уже 6 июля президент страны Эммануэль Макрон сообщил, что порядок во Франции был восстановлен. С начала протестов были задержаны около 3700 человек по всей стране, из них 448 человек арестованы. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, средний возраст задержанных – 17 лет.