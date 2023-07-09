Во Франции около 6000 человек вышли на протесты против полицейского насилия
Около 6000 человек вышли на акции протесты против полицейского насилия 8 июля во Франции, пишет ТАСС со ссылкой на данные местного МВД.
Всего в республике прошло порядка 30 акций, самой крупной из которых стала парижская – в столице на протесты вышли около 2000 человек. В Марселе участвовало порядка 750 манифестантов, в Нанте – более 600 человек и др. Сообщается об одном запрете в проведении демонстрации в Лилле. При этом правоохранительные органы не стали приводить данные о количестве задержанных.
Акции протеста была организованы Ассой Траоре, которая является сестрой погибшего при задержании полицией в 2016 г. Адама Траоре. Как сообщил телеканал BFM, против Ассы Траоре было возбуждено уголовное дело «об организации необъявленной демонстрации». На акции также был задержан ее брат Юсуф, который позже был госпитализирован из полицейского участка.
Ранее во Франции прошли акции протеста из-за убийства 17-летнего подростка с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. в пригороде Парижа Нантере. Тогда полицейский застрелил юношу после того, как, по данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться. Убитый уже имел несколько судимостей.
В отношении стрелявшего полицейского началось расследование, 29 июня ему было предъявлено обвинение. Сами протесты начались в ночь на 28 июня, а уже 6 июля президент страны Эммануэль Макрон сообщил, что порядок во Франции был восстановлен. С начала протестов были задержаны около 3700 человек по всей стране, из них 448 человек арестованы. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, средний возраст задержанных – 17 лет.