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Общество

В Абхазии из-за ливней приостановили движение поездов

Ведомости

В Абхазии из-за размыва железнодорожных путей приостановлено движение поездов, сообщает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на главного инженера Абхазской железной дороги (АЖД) Леонида Куруа. 

По данным АЖД, пути подмыло в районе Гагрского железнодорожного вокзала, на станции Бзыбь провисло более 200 шпал.

«Сейчас обследуем участок Гагра - Цандрипш. Возможно, и там что-то произошло. После отправки пассажирского поезда Москва - Сухум движение поездов было приостановлено. Электропоезд "Ласточка" остановится на станции Цандрипш», — сказал Куруа.

В компании добавили, что на железной дороге работают технические составы, на них будут грузить принесенные течением камни и щебень.

Ранее по теме: Вслед за Сочи сильные ливни подтопили Гагру

Сегодня, 9 июля, в МЧС республики рассказали о вызванных сильными ливнями подтоплениях в Гагре. В городе затопило кафе, магазины, первые этажи жилых домов и дороги, без света остались некоторые населенные пункты Гагрского района и город Пицунда. МЧС призвало жителей республики и туристов отказаться от поездок в Гагрский район в связи с непогодой.

Заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цушба сообщил ТАСС, что без электричества из-за подтопления подстанции оказалась большая часть Гагры. Он добавил, что в результате сильных ливней никто не пострадал, многих жителей подтопленных территорий спасатели эвакуировали. 

Сильные ливни обрушились и на Краснодарский край. Ранее в МЧС предупредили, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 8 июля власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море из-за шторма и донного течения. Сегодня, 9 июля, это ограничение было продлено. Кроме того, штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи. В администрации города ранее сегодня сообщили, что все пляжи Сочи закрыты из-за непогоды. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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