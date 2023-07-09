В Абхазии из-за ливней приостановили движение поездов
В Абхазии из-за размыва железнодорожных путей приостановлено движение поездов, сообщает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на главного инженера Абхазской железной дороги (АЖД) Леонида Куруа.
По данным АЖД, пути подмыло в районе Гагрского железнодорожного вокзала, на станции Бзыбь провисло более 200 шпал.
«Сейчас обследуем участок Гагра - Цандрипш. Возможно, и там что-то произошло. После отправки пассажирского поезда Москва - Сухум движение поездов было приостановлено. Электропоезд "Ласточка" остановится на станции Цандрипш», — сказал Куруа.
В компании добавили, что на железной дороге работают технические составы, на них будут грузить принесенные течением камни и щебень.
Сегодня, 9 июля, в МЧС республики рассказали о вызванных сильными ливнями подтоплениях в Гагре. В городе затопило кафе, магазины, первые этажи жилых домов и дороги, без света остались некоторые населенные пункты Гагрского района и город Пицунда. МЧС призвало жителей республики и туристов отказаться от поездок в Гагрский район в связи с непогодой.
Заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цушба сообщил ТАСС, что без электричества из-за подтопления подстанции оказалась большая часть Гагры. Он добавил, что в результате сильных ливней никто не пострадал, многих жителей подтопленных территорий спасатели эвакуировали.
Сильные ливни обрушились и на Краснодарский край. Ранее в МЧС предупредили, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 8 июля власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море из-за шторма и донного течения. Сегодня, 9 июля, это ограничение было продлено. Кроме того, штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи. В администрации города ранее сегодня сообщили, что все пляжи Сочи закрыты из-за непогоды.