Москвичей предупредили о резком похолодании 12 июля
Среда, 12 июля, может стать самым холодным днем в Москве за последние 75 лет, синоптики обещают днем не выше 16 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «РИА Новости».
К среде температура воздуха будет колебаться от 11 до 16 градусов. Ночью минимальная температура составит 6-11 градусов выше нуля. Тишковец отметил, что такие похолодания случаются «не чаще одного раза в 15 лет». По его словам, 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет.
Самые низкие дневные температуры в этот день фиксировались в Москве в 1968 г. – 15,1 градус выше нуля. В ближайшую среду в столице ожидается 13-15 градусов, добавил он.
По словам метеоролога, на следующей неделе жители Москвы и Центральной России «окажутся в арктическом мешке» из-за тыла циклона, который будут прорывать «массивы кучево-дождевых облаков и настоящий осенний холод».
Тем не менее, к концу недели в столице потеплеет. 13 июля прогнозируется 15-20 градусов выше нуля, а 14 июля – еще на три градуса выше. К выходным дневная температура в Москве повысится до 21-26 градусов.