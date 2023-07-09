Москвичей предупредили о резком похолодании 12 июля

К среде температура воздуха будет колебаться от 11 до 16 градусов. Ночью минимальная температура составит 6-11 градусов выше нуля. Тишковец отметил, что такие похолодания случаются «не чаще одного раза в 15 лет». По его словам, 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет.