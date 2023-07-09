Газета
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании 12 июля

Ведомости

Среда, 12 июля, может стать самым холодным днем в Москве за последние 75 лет, синоптики обещают днем не выше 16 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «РИА Новости». 

К среде температура воздуха будет колебаться от 11 до 16 градусов. Ночью минимальная температура составит 6-11 градусов выше нуля. Тишковец отметил, что такие похолодания случаются «не чаще одного раза в 15 лет». По его словам, 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет.

Самые низкие дневные температуры в этот день фиксировались в Москве в 1968 г. – 15,1 градус выше нуля. В ближайшую среду в столице ожидается 13-15 градусов, добавил он. 

Ранее по теме: В Сочи закрыли все пляжи из-за непогоды

По словам метеоролога, на следующей неделе жители Москвы и Центральной России «окажутся в арктическом мешке» из-за тыла циклона, который будут прорывать «массивы кучево-дождевых облаков и настоящий осенний холод». 

Тем не менее, к концу недели в столице потеплеет. 13 июля прогнозируется 15-20 градусов выше нуля, а 14 июля – еще на три градуса выше. К выходным дневная температура в Москве повысится до 21-26 градусов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных