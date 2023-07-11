Суд обязал Певчих опровергнуть фейки об Олеге Дерипаске

Поводом к иску стали сведения, которые распространила Певчих в сети об его участии в залоговых аукционах. Опровержение глава фонда должна опубликовать на YouTube-канале «Популярная политика», а также в газете «Коммерсантъ». Певчих в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом) в феврале этого года заявила, что Дерипаска якобы участвовал в залоговых аукционах в 1990-х гг.