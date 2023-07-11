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Общество

Суд обязал Певчих опровергнуть фейки об Олеге Дерипаске

Ведомости

Суд обязал председателя правления Anti-Corruption Foundation (ACF, внесена в реестр иноагентов) Марию Певчих (признана иноагентом) опровергнуть ранее распространенные сведения о бизнесмене Олеге Дерипаске, сообщил его адвокат Алексей Мельников.

«Считаем, что Певчих намеренно распространила ложные сведения об Олеге Дерипаске, с целью нанесения ему репутационного вреда. Намерены и в дальнейшем привлекать клеветников к ответу в судебном порядке», – сказал адвокат в интервью «Интерфаксу».

Поводом к иску стали сведения, которые распространила Певчих в сети об его участии в залоговых аукционах. Опровержение глава фонда должна опубликовать на YouTube-канале «Популярная политика», а также в газете «Коммерсантъ». Певчих в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом) в феврале этого года заявила, что Дерипаска якобы участвовал в залоговых аукционах в 1990-х гг.

Летом 2022 г. Дерипаска подал в суд на политика Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его соратников Певчих и Георгия Албурова (признан иноагентом), а также на некоторые издания. Бизнесмен тогда требовал удалить материал на YouTube-канале Навального, в котором фигурируют министр иностранных дел Сергей Лавров и сам Дерипаска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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