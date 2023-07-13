СМИ сообщили о задержании россиянина в Черногории
В Черногории в аэропорту Тивата задержали гражданина РФ, в отношении которого был выдан ордер Интерпола. Об этом со ссылкой на полицию сообщает телеканал RTCG.
Уточняется, что Национальное бюро Интерпола в Москве выдало в отношении россиянина международный ордер в связи с подозрением в занятии им высшего положения в преступной иерархии.
Имя и фамилия задержанного не называются. Указываются инициалы Г.М. Со ссылкой на сообщение полиции телеканал пишет, что задержанный с 1993 г. был лидером преступной группировки в Краснодарском крае и использовал свой авторитет и влияние в уголовной сфере для управления организацией. Уточняется, что россиянина передадут суду.
В июне на Северном Кипре арестовали россиянина Станислава Митруши, который находится в списке разыскиваемых Интерполом. Россиянин жил в деревне Трикомо, которая находится на территории Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Последний раз он въехал в республику в 2018 г., используя поддельный албанский паспорт. На Северном Кипре у него много недвижимости. Он также имел вид на жительство. В его доме провели обыск, в ходе которого нашли более 150 000 фунтов стерлингов и $120 000 наличными. Российские СМИ уточняли, что речь идет о бывшем банкире Станиславе Митрушине – экс-председателе совета директоров банка «Советский».