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Общество

Кабмин выделил еще 15 млрд рублей на субсидирование ипотеки многодетных семей

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 15 млрд руб. на компенсацию платежей по ипотечным кредитам для многодетных семей, сообщается на сайте правительства. 

В ходе заседания кабмина премьер напомнил о словах президента держать под контролем ситуацию с доходами семей с детьми.

«Правительство дополнительно направит 15 млрд руб., чтобы гарантировать выполнение обязательств по ипотечным кредитам для тех семей, у которых после 1 января 2019 г. родился третий ребенок либо последующие», – отметил Мишустин.

Такие семьи смогут рассчитывать на выплату 450 000 руб. для полного либо частичного погашения ипотечного займа. Благодаря выделению дополнительных средств свои жилищные условия смогут улучшить свыше 33 000 семей, сказал Мишустин, отметив, что в 2023 г. на эти цели было выделено уже 60 млрд руб., большая часть которых уже исчерпана.

Ранее по теме: Правительство увеличило максимальный размер льготной сельской ипотеки

Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин призвал решать проблему дисбаланса на рынке недвижимости и поддерживать спрос на новое жилье. «Нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, и прежде всего нужно поддержать спрос на жилье», – говорил он.

Программа льготной ипотеки на новостройки должна была завершиться в 2022 г., но 29 декабря власти продлили ее до 1 июля 2024 г., повысив ставку с 7 до 8%, писали «Ведомости». В России действует еще несколько целевых ипотечных госпрограмм: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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