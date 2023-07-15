В поселке под Туапсе из-за ливня смыло пешеходный мост

В администрации рассказали, что в Туапсинском районе, где действует режим ЧС, причиной подтоплений стали залповые ливни и поднятие уровня рек. Так, вышла из берегов река Нечепсухо в районе Подхребтового, поднялся уровень воды в реке Псебе. Из-за ливней подтопило 72 придомовых территории, вода зашла в 32 дома, говорится в сообщении. По данным чиновников, сотрудники МЧС России эвакуировали более 110 человек, люди находятся в пунктах временного размещения. В зоне бедствия работают 150 спасателей и 42 единицы техники.