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Общество

В поселке под Туапсе из-за ливня смыло пешеходный мост

Ведомости

Пешеходный мост через реку в поселке Новомихайловский в Краснодарском крае смыло во время ливня, при этом жители не отрезаны от основной территории, сообщила пресс-служба администрации Туапсинского района.

«Пешеходный мост через реку Нечепсухо, связывавший МКР Остров и улицу Колхозную в поселке Новомихайловском, смыло сегодня во время ливня», – говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что в Туапсинском районе, где действует режим ЧС, причиной подтоплений стали залповые ливни и поднятие уровня рек. Так, вышла из берегов река Нечепсухо в районе Подхребтового, поднялся уровень воды в реке Псебе. Из-за ливней подтопило 72 придомовых территории, вода зашла в 32 дома, говорится в сообщении. По данным чиновников, сотрудники МЧС России эвакуировали более 110 человек, люди находятся в пунктах временного размещения. В зоне бедствия работают 150 спасателей и 42 единицы техники.

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в регион вернулись сильный дождь и ветер, действует штормовое предупреждение. В ведомстве уточнили, что сотрудники МЧС спасли из зоны подтопления 48 человек, в том числе 20 детей, еще более 100 были эвакуированы.

О ливнях также предупреждали власти Сочи. В администрации заявили, что на участке Магри – Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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