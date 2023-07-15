В поселке под Туапсе из-за ливня смыло пешеходный мост
Пешеходный мост через реку в поселке Новомихайловский в Краснодарском крае смыло во время ливня, при этом жители не отрезаны от основной территории, сообщила пресс-служба администрации Туапсинского района.
«Пешеходный мост через реку Нечепсухо, связывавший МКР Остров и улицу Колхозную в поселке Новомихайловском, смыло сегодня во время ливня», – говорится в сообщении.
В администрации рассказали, что в Туапсинском районе, где действует режим ЧС, причиной подтоплений стали залповые ливни и поднятие уровня рек. Так, вышла из берегов река Нечепсухо в районе Подхребтового, поднялся уровень воды в реке Псебе. Из-за ливней подтопило 72 придомовых территории, вода зашла в 32 дома, говорится в сообщении. По данным чиновников, сотрудники МЧС России эвакуировали более 110 человек, люди находятся в пунктах временного размещения. В зоне бедствия работают 150 спасателей и 42 единицы техники.
По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в регион вернулись сильный дождь и ветер, действует штормовое предупреждение. В ведомстве уточнили, что сотрудники МЧС спасли из зоны подтопления 48 человек, в том числе 20 детей, еще более 100 были эвакуированы.
О ливнях также предупреждали власти Сочи. В администрации заявили, что на участке Магри – Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.