Гладков рассказал о перехвате двух воздушных целей на подлете к Белгороду

Белгородская область, а также несколько других приграничных регионов, подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ, которые часто бьют по жилым домам и гражданской инфраструктуре. В настоящее время в регионе действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.