Гладков рассказал о перехвате двух воздушных целей на подлете к Белгороду
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две воздушные цели на подлете к Белгороду, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле», – написал Гладков.
Он также добавил, что, согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее 14 июля Гладков рассказал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса в Журавлевке Белгородской области. Кроме того, накануне противник выпустил по хутору Церковный Белгородского района 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – пять артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – четыре.
Белгородская область, а также несколько других приграничных регионов, подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ, которые часто бьют по жилым домам и гражданской инфраструктуре. В настоящее время в регионе действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.