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Гладков рассказал о перехвате двух воздушных целей на подлете к Белгороду

Ведомости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две воздушные цели на подлете к Белгороду, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле», – написал Гладков.

Он также добавил, что, согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 14 июля Гладков рассказал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса в Журавлевке Белгородской области. Кроме того, накануне противник выпустил по хутору Церковный Белгородского района 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – пять артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – четыре. 

Белгородская область, а также несколько других приграничных регионов, подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ, которые часто бьют по жилым домам и гражданской инфраструктуре. В настоящее время в регионе действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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