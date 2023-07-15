В Московской области произошло ДТП с участием 16 машин

Как ранее сообщало министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона, по итогам шести месяцев в Подмосковье было зафиксировано 1649 аварий с погибшими и ранеными, общее число ДТП за отчетный период снизилось на 8% в годовом выражении.