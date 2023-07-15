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Общество

В Московской области произошло ДТП с участием 16 машин

Ведомости

Три человека госпитализированы после ДТП в Московской области с участием 16 транспортных средств, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла на трассе М-1 «Беларусь» с районе Одинцово – грузовик, потеряв управление, протаранил 15 автомобилей.

«По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки «Скания», из-за технической неисправности совершил наезд на 15 машин», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщало министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона, по итогам шести месяцев в Подмосковье было зафиксировано 1649 аварий с погибшими и ранеными, общее число ДТП за отчетный период снизилось на 8% в годовом выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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