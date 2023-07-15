В Московской области произошло ДТП с участием 16 машин
Три человека госпитализированы после ДТП в Московской области с участием 16 транспортных средств, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла на трассе М-1 «Беларусь» с районе Одинцово – грузовик, потеряв управление, протаранил 15 автомобилей.
«По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки «Скания», из-за технической неисправности совершил наезд на 15 машин», – говорится в сообщении.
Как ранее сообщало министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона, по итогам шести месяцев в Подмосковье было зафиксировано 1649 аварий с погибшими и ранеными, общее число ДТП за отчетный период снизилось на 8% в годовом выражении.