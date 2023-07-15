Американский «Интер Майами» подписал контракт с Месси
Американский футбольный клуб «Интер Майами» объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщила пресс-служба команды.
Контракт с игроком будет действовать до конца сезона Американской футбольной лиги (MLS) 2025 г.
«10 лет назад, когда я приступил с созданию новой команды в Майами, я сказал, что я мечтаю привести лучших игроков мира в этот замечательный город. Игроков, которые разделают мой энтузиазм, когда я присоединился к LA Galaxy для того, чтобы помочь с развитием футбола в США и создать фундамент для следующего поколения в этом спорте, который мы очень любим. Сегодня эта мечта сбылась», – заявил совладелец футбольного клуба Дэвид Бекхэм.
«Я очень рад началу очередного этапа моей карьеры с "Интер Майами" в США. Это фантастическая возможность, вместе мы продолжим развитие этого красивого проекта. Идея в том, чтобы работать сообща над достижением общих целей, и я с нетерпением жду возможности начать помогать здесь, в моем новом доме», – отметил в свою очередь Месси, его слова приводятся в сообщении.
В клубе добавили, что первый матч с Месси в составе «Интер Майами» может состояться 21 июля.