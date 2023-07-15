Американский «Интер Майами» подписал контракт с Месси

«10 лет назад, когда я приступил с созданию новой команды в Майами, я сказал, что я мечтаю привести лучших игроков мира в этот замечательный город. Игроков, которые разделают мой энтузиазм, когда я присоединился к LA Galaxy для того, чтобы помочь с развитием футбола в США и создать фундамент для следующего поколения в этом спорте, который мы очень любим. Сегодня эта мечта сбылась», – заявил совладелец футбольного клуба Дэвид Бекхэм.