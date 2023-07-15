Газета
Общество

Американский «Интер Майами» подписал контракт с Месси

Ведомости

Американский футбольный клуб «Интер Майами» объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщила пресс-служба команды.

Контракт с игроком будет действовать до конца сезона Американской футбольной лиги (MLS) 2025 г.

«10 лет назад, когда я приступил с созданию новой команды в Майами, я сказал, что я мечтаю привести лучших игроков мира в этот замечательный город. Игроков, которые разделают мой энтузиазм, когда я присоединился к LA Galaxy для того, чтобы помочь с развитием футбола в США и создать фундамент для следующего поколения в этом спорте, который мы очень любим. Сегодня эта мечта сбылась», – заявил совладелец футбольного клуба Дэвид Бекхэм.

«Я очень рад началу очередного этапа моей карьеры с "Интер Майами" в США. Это фантастическая возможность, вместе мы продолжим развитие этого красивого проекта. Идея в том, чтобы работать сообща над достижением общих целей, и я с нетерпением жду возможности начать помогать здесь, в моем новом доме», – отметил в свою очередь Месси, его слова приводятся в сообщении.

В клубе добавили, что первый матч с Месси в составе «Интер Майами» может состояться 21 июля.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных