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Общество

Развожаев сообщил об уничтожении морских дронов в Севастополе

Ведомости

Российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Один из них сбили над морем, пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде, написал он. Позже губернатор сообщил об уничтожении еще одного БПЛА в районе мыса Манганари.

Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории – не пострадали», – сообщил политик.

Ранее по теме: В Крыму и Севастополе отразили атаку более десяти беспилотников

До этого массированные атаки беспилотников на Крым происходили в мае. В ночь на 7 мая Развожаев сообщал о попытки атаки на Севастополь и Крым более десяти беспилотниками. Атака была отбита военными.

29 апреля в результате попадания беспилотника в городе загорелся резервуар с топливом. Как и в ночь на 7 мая, тогда территорию пытались атаковать сразу несколько беспилотников. Однако, по словам Развожаева, долететь смог только один из них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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