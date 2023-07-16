Развожаев сообщил об уничтожении морских дронов в Севастополе
Российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Один из них сбили над морем, пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде, написал он. Позже губернатор сообщил об уничтожении еще одного БПЛА в районе мыса Манганари.
Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории – не пострадали», – сообщил политик.
До этого массированные атаки беспилотников на Крым происходили в мае. В ночь на 7 мая Развожаев сообщал о попытки атаки на Севастополь и Крым более десяти беспилотниками. Атака была отбита военными.
29 апреля в результате попадания беспилотника в городе загорелся резервуар с топливом. Как и в ночь на 7 мая, тогда территорию пытались атаковать сразу несколько беспилотников. Однако, по словам Развожаева, долететь смог только один из них.