В Москве за сутки выпала треть от месячной нормы осадков
За прошедшие сутки в Москвы выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«За минувшие сутки в Москве выпало 24 мм дождя, что составляет одну треть от всего месячного июльского объема небесной влаги», – уточнил он (цитата по «РИА Новости»).
18 июля Комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы сообщал, что в некоторых районах выпало больше четверти месячной нормы осадков менее чем за час – с 14:00 до 15:00 наблюдались сверхинтенсивные осадки, а порывы ветра достигали 20 м/с.
Из-за непогоды, по предварительным оценкам, ущерб бизнесу в Москве составил несколько десятков миллионов рублей, заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По его словам, пострадало сразу несколько сфер: транспорт и логистика, общепит, особенно работающий на открытом воздухе, розничная торговля и др.