В Москве за сутки выпала треть от месячной нормы осадков

Из-за непогоды, по предварительным оценкам, ущерб бизнесу в Москве составил несколько десятков миллионов рублей, заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По его словам, пострадало сразу несколько сфер: транспорт и логистика, общепит, особенно работающий на открытом воздухе, розничная торговля и др.