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В Москве за сутки выпала треть от месячной нормы осадков

Ведомости

За прошедшие сутки в Москвы выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За минувшие сутки в Москве выпало 24 мм дождя, что составляет одну треть от всего месячного июльского объема небесной влаги», – уточнил он (цитата по «РИА Новости»).

В Москве из-за дождя 19 июля дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». По данным «Яндекс.Погоды», сильный дождь в столице может закончиться к обеду.

18 июля Комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы сообщал, что в некоторых районах выпало больше четверти месячной нормы осадков менее чем за час – с 14:00 до 15:00 наблюдались сверхинтенсивные осадки, а порывы ветра достигали 20 м/с.

Из-за непогоды, по предварительным оценкам, ущерб бизнесу в Москве составил несколько десятков миллионов рублей, заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По его словам, пострадало сразу несколько сфер: транспорт и логистика, общепит, особенно работающий на открытом воздухе, розничная торговля и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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