В Мелитополе сообщили, что Северо-Крымский канал больше не наполняется

До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. В ходе спецоперации на Украине продвижение ВС России позволило разблокировать канал. В начале марта 2022 г. канал начал заполняться водой. В 2021 г. следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 358 УК РФ (экоцид) по факту водной блокады Крыма со стороны Украины. По словам замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов, общий ущерб Крыму от водной блокады может превысить 1 трлн руб.