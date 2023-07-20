В Мелитополе сообщили, что Северо-Крымский канал больше не наполняется
Северо-Крымский канал больше не наполняется водой из Каховского водохранилища. Об этом в разговоре с «РИА Новости» рассказал глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.
«Нет, уже не поступает. Она уже на метр ниже уровня забора», – сказал он.
Сигута пояснил, что Каховского водохранилища в привычном понимании больше не существует. По его словам, небольшая часть воды по-прежнему остается в части водоема в Херсонской области, где находится устье Северо-Крымского канала.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.
Глава республики Сергей Аксенов предупредил о риске обмеления Северо-Крымского канала еще утром 6 июня. Запасы воды в канале он оценил в более 40 млрд куб. м. При этом Аксенов исключил возможность подтопления Крыма и дефицит питьевой воды.
Вскоре после катастрофы вице-премьер России Марат Хуснуллин также заявил, что разрушение Каховской ГЭС не окажет влияния на водоснабжение Крыма, а запаса пресной воды в водохранилищах полуострова хватит на 500 дней. Он говорил, что Крым «полностью автономно обеспечен водой», власти два последних года по поручению президента активно занимались этим вопросом. Среди принятых мер – создание дополнительных каналов связи между водохранилищами и бурение всех возможных подземных источников.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. В ходе спецоперации на Украине продвижение ВС России позволило разблокировать канал. В начале марта 2022 г. канал начал заполняться водой. В 2021 г. следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 358 УК РФ (экоцид) по факту водной блокады Крыма со стороны Украины. По словам замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов, общий ущерб Крыму от водной блокады может превысить 1 трлн руб.