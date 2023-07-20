Чернышенко: с 2024 года подать документы в вузы электронно можно будет только через «Госуслуги»

«В этом году суперсервис [»Поступление в вуз онлайн»] пользуется большой популярностью – его используют около 40% абитуриентов, это в два раза больше показателя прошлого года. Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов», – рассказал Чернышенко.