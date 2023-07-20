Чернышенко: с 2024 года подать документы в вузы электронно можно будет только через «Госуслуги»
Подача документов на поступление в вузы в электронном виде с 2024 г. будет возможна только через суперсервис «Госуслуг» «Поступление в вуз онлайн», сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
«В этом году суперсервис [»Поступление в вуз онлайн»] пользуется большой популярностью – его используют около 40% абитуриентов, это в два раза больше показателя прошлого года. Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов», – рассказал Чернышенко.
20 июня Минцифры РФ сообщило о начале приема документов в вузы через портал «Госуслуги». Подача документов происходит без личного посещения приемных комиссий – потребуется только подтвержденная учетная запись на портале. Заявления можно подавать на любые формы обучения (очная, заочная и др.), на платное и целевое обучение, на программы бакалавриата и специалитета, на второе высшее образование.
23 июня Чернышенко рассказал, что через «Госуслуги» было подано порядка 65% заявлений абитуриентов. Он также рассказал, что больше всего заявлений, по данным вице-премьера, было подано в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Свердловской, Ростовской и Самарской областях.