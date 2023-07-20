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Чернышенко: с 2024 года подать документы в вузы электронно можно будет только через «Госуслуги»

Ведомости

Подача документов на поступление в вузы в электронном виде с 2024 г. будет возможна только через суперсервис «Госуслуг» «Поступление в вуз онлайн», сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«В этом году суперсервис [»Поступление в вуз онлайн»] пользуется большой популярностью – его используют около 40% абитуриентов, это в два раза больше показателя прошлого года. Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов», – рассказал Чернышенко.

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20 июня Минцифры РФ сообщило о начале приема документов в вузы через портал «Госуслуги». Подача документов происходит без личного посещения приемных комиссий – потребуется только подтвержденная учетная запись на портале. Заявления можно подавать на любые формы обучения (очная, заочная и др.), на платное и целевое обучение, на программы бакалавриата и специалитета, на второе высшее образование.

23 июня Чернышенко рассказал, что через «Госуслуги» было подано порядка 65% заявлений абитуриентов. Он также рассказал, что больше всего заявлений, по данным вице-премьера, было подано в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Свердловской, Ростовской и Самарской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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