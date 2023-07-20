Движение по трассе «Таврида» в Крыму возобновлено после перекрытия из-за пожара
Движение по трассе «Таврида» в Крыму возобновлено, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. Ограничение было введено из-за пожара на полигоне в Кировском районе.
«Движение по трассе «Таврида» в Кировском районе возобновлено», – написал он.
Утром 19 июля в Крыму произошел пожар на войсковом полигоне, в результате чего была перекрыта трасса «Таврида» на участке дороги со 118-го по 130-й км. Аксенов не сообщал о причинах возгорания и уточнял, что их установят следственные органы. По его словам, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.
Позже в Главном управлении МЧС по Крыму объявили об эвакуации около 2225 человек из четырех населенных пунктов, находящихся рядом с полигоном. Решение было принято в связи с необходимостью перестраховаться.
На совещании у президента России Владимира Путина Аксенов сообщал, что в пунктах временного размещения находятся 217 человек, в том числе 55 детей. Путин поручил разобраться в причинах пожара на военном полигоне.