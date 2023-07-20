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Движение по трассе «Таврида» в Крыму возобновлено после перекрытия из-за пожара

Ведомости

Движение по трассе «Таврида» в Крыму возобновлено, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. Ограничение было введено из-за пожара на полигоне в Кировском районе.

«Движение по трассе «Таврида» в Кировском районе возобновлено», – написал он.

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Утром 19 июля в Крыму произошел пожар на войсковом полигоне, в результате чего была перекрыта трасса «Таврида» на участке дороги со 118-го по 130-й км. Аксенов не сообщал о причинах возгорания и уточнял, что их установят следственные органы. По его словам, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Позже в Главном управлении МЧС по Крыму объявили об эвакуации около 2225 человек из четырех населенных пунктов, находящихся рядом с полигоном. Решение было принято в связи с необходимостью перестраховаться.

На совещании у президента России Владимира Путина Аксенов сообщал, что в пунктах временного размещения находятся 217 человек, в том числе 55 детей. Путин поручил разобраться в причинах пожара на военном полигоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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