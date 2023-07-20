Движение по трассе «Таврида» в Крыму возобновлено после перекрытия из-за пожара

Утром 19 июля в Крыму произошел пожар на войсковом полигоне, в результате чего была перекрыта трасса «Таврида» на участке дороги со 118-го по 130-й км. Аксенов не сообщал о причинах возгорания и уточнял, что их установят следственные органы. По его словам, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.