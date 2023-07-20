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Гособвинение запросило для Навального 20 лет колонии особого режима

Ведомости

Государственный обвинитель Надежда Тихонова в ходе прений сторон запросила для Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по совокупности приговоров 20 лет лишения свободы.

Судебный процесс на выездном заседании Мосгорсуда в колонии строгого режима ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области с председательствующим судьей Андреем Суворовым начался 19 июня.

На первом заседании суд удовлетворил ходатайство прокурора о закрытие процесса, в связи с чем представителям СМИ пришлось покинуть колонию.

На скамье подсудимых вместе с Навальным второй фигурант дела – технический директор его YouTube-проекта Даниэль Холодный. Ему гособвинение запросило наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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После прений сторон у обвиняемых было право выступить в суде с последним словом.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен 4 августа в 16:00.

Навального обвиняют по шести статьям – об организации экстремистского сообщества, реабилитации нацизма, создании НКО, посягающей на личность и права граждан, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму и вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий.

Навальный отрицает вину. Он находится в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. После приговора в марте 2022 г. по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области, где он отбывает девятилетний срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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