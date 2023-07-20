Гособвинение запросило для Навального 20 лет колонии особого режима
Государственный обвинитель Надежда Тихонова в ходе прений сторон запросила для Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по совокупности приговоров 20 лет лишения свободы.
Судебный процесс на выездном заседании Мосгорсуда в колонии строгого режима ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области с председательствующим судьей Андреем Суворовым начался 19 июня.
На первом заседании суд удовлетворил ходатайство прокурора о закрытие процесса, в связи с чем представителям СМИ пришлось покинуть колонию.
На скамье подсудимых вместе с Навальным второй фигурант дела – технический директор его YouTube-проекта Даниэль Холодный. Ему гособвинение запросило наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.
После прений сторон у обвиняемых было право выступить в суде с последним словом.
Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен 4 августа в 16:00.
Навального обвиняют по шести статьям – об организации экстремистского сообщества, реабилитации нацизма, создании НКО, посягающей на личность и права граждан, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму и вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий.
Навальный отрицает вину. Он находится в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. После приговора в марте 2022 г. по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области, где он отбывает девятилетний срок.