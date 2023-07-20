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Общество

Следствие просит арестовать рецедевиста-поджигателя мавзолея Ленина

Ведомости

В Таганский суд Москвы поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Константина Старчукова, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

По данным СМИ, 18 июля в свой день 37 день рождения Старчуков пытался поджечь мавзолей на Красной площади, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. После этого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В мае 2023 г. мужчина уже предпринимал попытки напасть на мавзолей подобным образом.

В отношении Старчукова возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Как ожидается, в ближайшее время Таганский суд рассмотрит ходатайство следствия.

Мавзолей не пострадал.

В начале марта в Москве был задержан мужчина, который в неадекватном состоянии хотел проникнуть в мавзолей Ленина, где, «по его словам, Владимир Ленин должен был якобы отпустить ему грехи». Месяцем ранее полиция задержала пьяного мужчину за попытку похитить тело Ленина из мавзолея. Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко тогда заявил, что желание украсть тело первого руководителя СССР из мавзолея могло появиться только у «больного придурка». По его словам, охрана у мавзолея «работает великолепно», усиливать ее не нужно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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