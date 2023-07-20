Следствие просит арестовать рецедевиста-поджигателя мавзолея Ленина
В Таганский суд Москвы поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Константина Старчукова, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
По данным СМИ, 18 июля в свой день 37 день рождения Старчуков пытался поджечь мавзолей на Красной площади, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. После этого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В мае 2023 г. мужчина уже предпринимал попытки напасть на мавзолей подобным образом.
В отношении Старчукова возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Как ожидается, в ближайшее время Таганский суд рассмотрит ходатайство следствия.
Мавзолей не пострадал.
В начале марта в Москве был задержан мужчина, который в неадекватном состоянии хотел проникнуть в мавзолей Ленина, где, «по его словам, Владимир Ленин должен был якобы отпустить ему грехи». Месяцем ранее полиция задержала пьяного мужчину за попытку похитить тело Ленина из мавзолея. Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко тогда заявил, что желание украсть тело первого руководителя СССР из мавзолея могло появиться только у «больного придурка». По его словам, охрана у мавзолея «работает великолепно», усиливать ее не нужно.