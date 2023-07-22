СК возбудил уголовное дело после гибели людей при прорыве трубы в ТЦ «Времена года»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по не осторожности смерть двух или более лиц) после гибели четырех человек в результате прорыва трубы в торговом центре «Времена года». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия», – говорится в сообщении.
22 июля четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве. По данным СМИ, пострадали несколько десятков человек. Соболезнования по поводу гибели выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Изначально было известно об одном погибшем – как сообщала прокуратуры столицы, это было женщина.