СК возбудил уголовное дело после гибели людей при прорыве трубы в ТЦ «Времена года»

22 июля четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве. По данным СМИ, пострадали несколько десятков человек. Соболезнования по поводу гибели выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Изначально было известно об одном погибшем – как сообщала прокуратуры столицы, это было женщина.