Проникшего в частный дом в Подмосковье мужчину ликвидировали
Вооруженного мужчину, который проник в частный дом в коттеджном поселке Шервуд под Истрой, ликвидировали. Об этом «РИА Новости» сообщили в правоохранительных органах.
По данным ГУ МВД, захвативший коттедж преступник игнорировал призывы сдаться и стрелял. В ходе задержания было применено табельное оружие и спецсредства, уточнили в полиции.
Неизвестный мужчина сегодня, 22 июля, проник в частный дом в коттеджном поселке в Истре и пытался удерживать сотрудника полиции и ЧОПа, сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. По данным полиции, приехавший на вызов участковый и охранник подошли к дому, после чего к ним вышел «неизвестный в балаклаве, который, угрожая оружием, заставил их войти в дом, где попытался удерживать. В результате мужчина был заблокирован в доме. ТАСС также выяснил, что при задержании злоумышленника в доме начался пожар, так как тот применял «коктейли Молотова».
После угроз полицейскому было возбуждено уголовное дело (ст. 318 и ст. 317 УК РФ), рассказали в СК. В прокуратуре Московской области сообщили, что ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.