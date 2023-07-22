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Общество

Проникшего в частный дом в Подмосковье мужчину ликвидировали

Ведомости

Вооруженного мужчину, который проник в частный дом в коттеджном поселке Шервуд под Истрой, ликвидировали. Об этом «РИА Новости» сообщили в правоохранительных органах.

По данным ГУ МВД, захвативший коттедж преступник игнорировал призывы сдаться и стрелял. В ходе задержания было применено табельное оружие и спецсредства, уточнили в полиции. 

Неизвестный мужчина сегодня, 22 июля, проник в частный дом в коттеджном поселке в Истре и пытался удерживать сотрудника полиции и ЧОПа, сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. По данным полиции, приехавший на вызов участковый и охранник подошли к дому, после чего к ним вышел «неизвестный в балаклаве, который, угрожая оружием, заставил их войти в дом, где попытался удерживать. В результате мужчина был заблокирован в доме. ТАСС также выяснил, что при задержании злоумышленника в доме начался пожар, так как тот применял «коктейли Молотова».

После угроз полицейскому было возбуждено уголовное дело (ст. 318 и ст. 317 УК РФ), рассказали в СК. В прокуратуре Московской области сообщили, что ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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