Проникшего в частный дом в Подмосковье мужчину ликвидировали

Неизвестный мужчина сегодня, 22 июля, проник в частный дом в коттеджном поселке в Истре и пытался удерживать сотрудника полиции и ЧОПа, сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. По данным полиции, приехавший на вызов участковый и охранник подошли к дому, после чего к ним вышел «неизвестный в балаклаве, который, угрожая оружием, заставил их войти в дом, где попытался удерживать. В результате мужчина был заблокирован в доме. ТАСС также выяснил, что при задержании злоумышленника в доме начался пожар, так как тот применял «коктейли Молотова».