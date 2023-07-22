СК возбудил уголовное дело после гибели человека при обрушении моста в Луге

Ранее сегодня, 22 июля, в администрации Ленобласти сообщили о гибели человека при обрушении деревянного моста в Луге. Это произошло во время проведения фольклорного фестиваля «Ольгины берега». Еще трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, они проходят обследование в Лужской межрайонной больнице. Кроме того, два человека самостоятельно обратились за помощью в Лужскую больницу. По данным медиков, угрозы жизни для всех находящихся на обследовании нет.