СК возбудил уголовное дело после гибели человека при обрушении моста в Луге
После гибели человека в результате обрушения пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области возбуждено уголовное дело, его передали в отдел по расследованию особо важных дел, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.
Следственный отдел, как уточняется, возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На место происшествия направилась следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Луга. Кроме того, в Лугу выехал следователь отдела по расследованию особо важных дел, он возглавил следственную группу.
Ранее сегодня, 22 июля, в администрации Ленобласти сообщили о гибели человека при обрушении деревянного моста в Луге. Это произошло во время проведения фольклорного фестиваля «Ольгины берега». Еще трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, они проходят обследование в Лужской межрайонной больнице. Кроме того, два человека самостоятельно обратились за помощью в Лужскую больницу. По данным медиков, угрозы жизни для всех находящихся на обследовании нет.
Как уточнял ТАСС, деревянный мост проходил через сухую канаву на высоте 1,5 м. На мосту находились 20 человек, а причиной обрушения мог стать перегруз.