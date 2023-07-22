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Общество

Прокуратура опубликовала видео из затопленного ТЦ «Времена года»

Ведомости

Прокуратура Москвы опубликовала видеозапись, сделанную внутри подтопленных помещений торгового центра «Времена года», где после прорыва трубы с горячей водой погибли люди.

«Прокуроры продолжают работу на месте происшествия», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

22 июля четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве. По данным СМИ, пострадали несколько десятков человек. В связи с инцидентом Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Позже в СК добавили, что следователи в рамках расследования уголовного дела изымают техническую документацию, они планируют установить лиц, которые несут ответственность за эксплуатацию и техническое состояние здания ТЦ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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