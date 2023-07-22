Прокуратура опубликовала видео из затопленного ТЦ «Времена года»

22 июля четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве. По данным СМИ, пострадали несколько десятков человек. В связи с инцидентом Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).