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Аксенов сообщил о возобновлении движения поездов в Красногвардейском районе Крыма

Ведомости

Движение поездов в Красногвардейском районе Крыма, которое было приостановлено после взрыва на складе боеприпасов, возобновлено, рассказал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности», – написал глава Крыма.

Взрыв на складе боеприпасов произошел после атаки украинского беспилотника, рассказал ранее Аксенов. По предварительным данным властей, других разрушений и пострадавших нет. При этом было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения.

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Похожее ЧП уже наблюдалось в Крыму 19 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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