Аксенов сообщил о возобновлении движения поездов в Красногвардейском районе Крыма
Движение поездов в Красногвардейском районе Крыма, которое было приостановлено после взрыва на складе боеприпасов, возобновлено, рассказал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности», – написал глава Крыма.
Взрыв на складе боеприпасов произошел после атаки украинского беспилотника, рассказал ранее Аксенов. По предварительным данным властей, других разрушений и пострадавших нет. При этом было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения.
Похожее ЧП уже наблюдалось в Крыму 19 июля.