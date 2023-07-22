Аксенов сообщил о возобновлении движения поездов в Красногвардейском районе Крыма

Взрыв на складе боеприпасов произошел после атаки украинского беспилотника, рассказал ранее Аксенов. По предварительным данным властей, других разрушений и пострадавших нет. При этом было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения.