Четырех жителей Крыма госпитализировали после ЧП на складе с боеприпасами

Взрыв на складе боеприпасов произошел 22 июля после атаки украинского беспилотника, рассказал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. В целях обеспечения безопасности было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения.