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Четырех жителей Крыма госпитализировали после ЧП на складе с боеприпасами

Ведомости

Четырем эвакуированным жителям Красногвардейского района Крыма, где произошел взрыв на складе боеприпасов, понадобилась госпитализация, сообщила пресс-служба Минздрава.

«12 жителям оказана медицинская помощь, 4 из них госпитализированы, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

До этого медработники провели осмотр эвакуированных жителей. Ситуацию контролирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Взрыв на складе боеприпасов произошел 22 июля после атаки украинского беспилотника, рассказал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. В целях обеспечения безопасности было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения.

Ранее по теме: Аксенов сообщил о возобновлении движения поездов в Красногвардейском районе Крыма

После взрыва в Красногвардейском районе было временно приостановлено движение поездов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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