В Подмосковье мужчина погиб от взрыва гранаты

Инцидент произошел вечером 22 июля в деревне Бортниково. По данным прокуратуры, 23-летний местный житель «в ходе распития спиртных напитков достал из летнего домика хранившуюся там ручную гранату советских времен и в шутку бросил ее на пол». Мужчина думал, что граната находится в нерабочем состоянии, однако она сдетонировала, пострадавший погиб на месте. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы.