В Подмосковье мужчина погиб от взрыва гранаты
В подмосковном Ступине мужчина погиб в частном доме в результате взрыва ручной гранаты, еще четыре человека, в том числе несовершеннолетние, получили ранения. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области и в Следственном управлении СК по региону.
Инцидент произошел вечером 22 июля в деревне Бортниково. По данным прокуратуры, 23-летний местный житель «в ходе распития спиртных напитков достал из летнего домика хранившуюся там ручную гранату советских времен и в шутку бросил ее на пол». Мужчина думал, что граната находится в нерабочем состоянии, однако она сдетонировала, пострадавший погиб на месте. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы.
Следствие по факту происшествия возбудило уголовное дело (ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 118 УК РФ). По версии СК, взрыв произошел после того, как мужчина стал показывать своим знакомым гранату: «в игровой форме» он вынимал и вставлял обратно чеку.
Назначены судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы, говорится в сообщении. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
14 января в Доме культуры Белгородской области старший сержант совершил подрыв ручной гранаты РГД-5 в расположении, после чего сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. Погибли несколько человек, более 10 пострадали.